Reconstruction de la route 138 et réfection d'infrastructures municipales à Baie-Saint-Paul - Début des travaux





QUÉBEC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec et la municipalité de Baie-Saint-Paul informent les usagers de la route ainsi que leurs partenaires que des travaux de reconstruction du boulevard Monseigneur-De Laval (route 138) et de réfection d'infrastructures municipales s'amorceront ce lundi 4 juillet, dans le secteur urbain de Baie-Saint-Paul. Ces interventions seront réalisées sur une distance de 1,8 kilomètre entre la rivière Bras-du-Nord-Ouest et le ruisseau Michel. Elles s'échelonneront sur une période d'environ 22 semaines, et certains travaux seront complétés en 2023.

Ce projet, réalisé en vertu d'un protocole d'entente entre le Ministère et la Municipalité, permettra d'améliorer la sécurité des usagers de la route et le confort de roulement, de corriger les problèmes d'orniérage, de procéder à la réfection d'infrastructures souterraines et d'augmenter l'offre de service de transport actif (trottoirs et pistes polyvalentes).

Gestion de la circulation

Boulevard Monseigneur-De Laval (route 138), entre la rivière Bras-du-Nord-Ouest et le ruisseau Michel

En tout temps, une voie par direction demeurera disponible, de jour en semaine, entre 6 h et 19 h, et en tout temps la fin de semaine ;

Les voies restantes seront rétrécies à 3,3 mètres;



Le virage à gauche sera interdit sur la portion du chantier où seulement une voie de circulation par direction sera disponible. Un chemin de détour sera proposé afin de permettre aux usagers de la route d'accéder aux commerces et résidences.

La circulation s'effectuera occasionnellement en alternance avec des signaleurs, sur une distance maximale de 750 mètres à la fois, de 19 h à 6 h du dimanche au jeudi, et de 21 h à 6 h du jeudi au vendredi;

Du 4 juillet au 6 septembre, un maximum d'un sous-secteur à la fois sera en entrave durant la fin de semaine;

Pendant le Festif (21 au 24 juillet), les entraves seront maintenues;

Des signaleurs seront présents, lorsque nécessaire, aux intersections contrôlées par des feux de circulation ainsi qu'aux intersections avec les rues municipales transversales;

Les feux de circulation seront mis hors fonction (en mode clignotant) au moment opportun pour assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers;

La vitesse permise sera abaissée à 50 km/h pendant la durée des travaux.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la Capitale-Nationale.

