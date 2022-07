CIBINQO (abrocitinib) est homologué par Santé Canada pour le traitement de la dermatite atopique modérée ou sévère chez les patients âgés de 12 ans ou plus





KIRKLAND, QC, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Pfizer Canada annonce aujourd'hui que CIBINQOMD (abrocitinib) est homologué par Santé Canada pour le traitement de la dermatite atopique modérée ou sévère réfractaire, y compris pour le soulagement du prurit, chez les patients âgés de 12 ans ou plus qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à d'autres médicaments à action générale (p. ex., corticostéroïde ou médicament biologique) ou pour qui l'emploi de tels médicaments est déconseillé. CIBINQO peut être utilisé seul ou en association avec un traitement médicamenteux topique de la dermatite atopique.

La dermatite atopique, la dermatose inflammatoire chronique la plus répandue, se caractérise souvent par une inflammation et une anomalie de la fonction de barrière de la peau; elle s'accompagne en général de démangeaisons intenses1,2. Outre ses effets physiques sur la peau (qui fendille, se dessèche sur de grandes surfaces, démange sans cesse, devient rouge, s'épaissit considérablement, suinte et craque1,2), la dermatite atopique modérée ou sévère a dans la plupart des cas des conséquences psychosociales comme l'anxiété, la perte de sommeil et la dépression1. De plus, les personnes aux prises avec la dermatite atopique sont plus susceptibles d'être atteintes d'affections apparentées, comme l'asthme et des infections pouvant entrainer l'hospitalisation dans les cas sévères3. Compte tenu du fardeau psychosocial important de la dermatite atopique, bon nombre des Canadiens qui en sont atteints doivent se tourner vers des ressources en santé mentale et chercher un soutien complémentaire auprès de personnes qui vivent la même situation.

«?Le fardeau physique de la dermatite atopique peut être incessant et pénible, se manifestant par un cycle continuel de démangeaisons et de grattage, des douleurs et des lésions cutanées susceptibles de provoquer des infections. Sans traitement adéquat, les symptômes peuvent devenir accablants et détériorer les habitudes de sommeil et la qualité de vie globale des patients?», explique la Dre Melinda Gooderham, dermatologue et directrice médicale au Skin Centre for Dermatology de Peterborough (Ontario) et professeure adjointe à l'Université Queen.

Même si elle est souvent considérée comme une affection infantile, la dermatite atopique persiste chez environ 40 % des patients à l'âge adulte4.

«?La dermatite atopique est une affection parfois invalidante qui va bien au-delà de la sécheresse de la peau et de la démangeaison : elle impose un fardeau considérable aux personnes atteintes et à leur famille?», explique Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma. «?La prise en charge de cette maladie peut être très complexe, à plusieurs égards, et l'arrivée d'un nouveau traitement est porteuse d'espoir ».

«?Pfizer Canada comprend les défis importants liés à la prise en charge des maladies chroniques de la peau?», affirme Frédéric Lavoie, leader - Inflammation et immunologie, Pfizer Canada. «?Nous savons que les démangeaisons sont souvent signalées comme symptôme le plus incommodant de la dermatite atopique2. Nous sommes engagés à aider les Canadiens atteints de dermatite atopique modérée ou sévère à minimiser les répercussions de leur maladie sur leur vie quotidienne.?»

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

1 Société canadienne de l'eczéma : Le parcours du patient atteint de dermatite atopique - Rapport de la SCE. Disponible au https://eczemahelp.ca/wp-content/uploads/2020/09/SCE-Le-Parcours-du-Patient-Atteint-de-Dermatite-Atopique-2020.pdf. 2 Société canadienne de l'eczéma : Les démangeaisons dans la dermatite atopique. Disponible au https://eczemahelp.ca/wp-content/uploads/2021/04/SCE-Les-Demaingeaisons-dans-la-Dermatite-Atopique-Rapport-sur-le-Sondage-2021-FIN.pdf. 3 National Eczema Association. Conditions Related to Eczema. Disponible au https://nationaleczema.org/eczema/related-conditions/. 4 Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2006;118(1):226-232.

SOURCE Pfizer Canada Inc.

Communiqué envoyé le 4 juillet 2022 à 09:05 et diffusé par :