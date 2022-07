Invitation aux médias - Stéphane Lauzon annoncera un appui du gouvernement du Canada à Lacus Innovations, une PME de Lachute





LACHUTE, QC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir le démarrage de Lacus Innovations, une entreprise de fabrication de spas et de pièces de plastique utilisées dans la fabrication de piscines et de spas.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Date :

5 juillet 2022

Heure :

10 h 45

Endroit :

Lacus Innovations

963, chemin Bethany

Lachute (Québec)

J8H 2C5

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

