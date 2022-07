Le programme retour à Bay Street de WCM permet à 13 femmes de revenir dans le secteur de la finance





TORONTO, 04 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme de retour à Bay Street (RTBS) de 2022 de WCM a connu une nouvelle année de succès, avec un total de 13 lauréates. RTBS est une collaboration à l'échelle de l'industrie qui permet aux femmes expérimentées de reprendre leur carrière sur les marchés des capitaux. Depuis 2010, RTBS a relancé la carrière de 106 femmes en finance au Canada. Cette année, le programme a permis à 13 femmes de retrouver des postes de niveau intermédiaire dans le secteur financier.



Félicitations à la cohorte de lauréates de WCM RTBS pour cette année :

Tarang Agarwal, Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario

Caroline Cruickshank, Marchés de capitaux CIBC

Mary Juwape, Marchés de capitaux BMO

Kavi Khandelwal, Valeurs Mobilières TD

Mary Macharia, Marchés de capitaux RBC

Oyinkan Ogungbemile, Marchés de capitaux RBC

Omobola Ogunti, Marchés de capitaux BMO

Adeola Ogunyemi, Gestion de placements Manuvie

Zhen Qin, Gestion de patrimoine BMO

Sue Ann Van Damme, Placements Mackenzie

Bénéficiaire de RTBS, Gestion de placements Manuvie

Catherine Winchell, Gluskin Sheff + Associates

Sabrina Wu, Marchés de capitaux RBC



« Le programme Les femmes des marchés financiers reviennent à Bay Street continue d'offrir aux femmes professionnelles de haut calibre l'opportunité de relancer leur carrière dans la Finance. Cette année, la vaste diffusion à travers les réseaux a généré un grand nombre de candidates, donnant aux commanditaires un avantage concurrentiel dans la promotion des initiatives d'équité, de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail », a déclaré Mary Ann Mendes, Co-présidente du WCM, groupe financier BMO. « En tant que commanditaire fondateur du prix WCM RTBS, conformément à sa stratégie « Zéro obstacle à l'inclusion », BMO est heureuse d'accueillir 3 lauréates cette année. »

Lancé en 2010 par le WCM et le commanditaire fondateur de Marchés des capitaux BMO,grâce au financement du programme L'équité par l'éducation de BMO, le programme RTBS de WCM est conçu pour faciliter le retourner sur le marché du travail de femmes expérimentées qui ont précédemment occupé des postes de niveau intermédiaire et supérieur dans les finances, ont fait une pause dans leur carrière et sont maintenant intéressées à y revenir. Chaque lauréate mentionné ci-dessus reçoit un contrat de travail rémunéré dans un établissement partenaire de RTBS, une bourse d'études, un mentorat et une adhésion d'un an au WCM. En proposant ce programme, le WCM et ses partenaires RTBS - Marchés de capitaux BMO, Gestion de patrimoine BMO, CIBC, Mackenzie Investments, Manulife, Ontario Teachers' Pension Plan, Onex & Gluskin Sheff, Marchés des capitaux RBC, Services bancaires et marchés mondiaux Scotiabank, Valeurs Mobilières TD et Gestion de Placements TD (une division de Gestion de patrimoine TD) - accélèrent de manière proactive la représentation des femmes dans le secteur des marchés financiers.

« WCM est ravi de voir un grand nombre de femmes qualifiées retourner dans l'industrie par le biais du programme RTBS. Nous sommes reconnaissants à nos commanditaires pour leur soutien au programme et leur travail visant à aider le programme à se développer au-delà des rôles traditionnels des marchés financiers. Nous souhaitons à toutes les lauréates de 2022 la meilleure chance dans leurs nouvelles fonctions », a déclaré Lara Zink, présidente et chef de la direction de WCM.

À propos de WCM

WCM est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 1995. Elle accomplit sa mission par :

le développement d'une culture de l'équité; la diversification des talents; l'unification du secteur financier canadien.



Parmi ses partenaires, WCM compte de grands courtiers provenant des banques canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, les principaux régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des sociétés de conseil. Regroupant 3 500 membres professionnels et étudiants, WCM est le plus grand réseau de professionnels de la finance canadienne, unis pour revendiquer une plus grande équité, diversité et inclusion.

Comment soutenir la mission de WCM en matière d'équité et de diversité :

Adhérez à WCM en allant sur wcm.ca/join

Soutenez la recherche menée par WCM en répondant aux sondages à venir et en les diffusant auprès de vos collègues.

Diffusez et partagez les recherches et les rapports de WCM au sein de votre entreprise, auprès de votre réseau et sur les médias sociaux.



