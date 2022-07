VOOPOO dévoile trois nouveaux produits et raconte en 30 minutes son histoire entrepreneuriale de huit ans





Le lancement virtuel 2022 "More Than Infinity" des nouveaux produits VOOPOO s'est tenu le 29 juin 2022, durant lequel VOOPOO a pris 30 minutes pour présenter l'histoire de la marque depuis sa création il y a huit ans. La société a notamment exposé le lien entre le symbole de l'infini et l'esprit de la marque, et démontré en trois volets son engagement pour la création de possibilités illimitées à l'aide de la technologie. L'événement a également été l'occasion de dévoiler trois pods dotés de la toute dernière technologie de VOOPOO.

Un thème très important de l'événement virtuel a été le récit de la croissance de VOOPOO depuis sa création il y a huit ans. Passant du statut de fournisseur de solutions de puces d'atomisation à celui de chef de file de l'atomisation électronique ouverte, VOOPOO a stimulé le développement positif du secteur par le biais d'une série d'innovations disruptives, tout en réalisant la métamorphose de sa propre marque. En outre, depuis que VOOPOO a déployé sa stratégie de mondialisation l'an passé, la société a ouvert des représentations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Indonésie, en Allemagne, en France, au Canada et en Malaisie, et en ouvrira d'autres à l'avenir afin de renforcer ses opérations localisées. VOOPOO s'est attelé à renforcer son influence mondiale dans le domaine de l'atomisation électronique avec l'ouverture de boutiques amirales et le lancement d'applications dans de nouvelles régions.

Autre rendez-vous incontournable de l'événement, VOOPOO a dévoilé ses trois derniers pods, dont deux produits de la gamme V, à savoir VMATE E et VMATE Infinity Edition. Ces deux produits sont dotés du "cartomiseur" récemment mis à niveau, utilisant la technologie de sceau de fraîcheur 5A pour conserver toute la saveur et l'arôme de l'e-liquide, alors que la conception de texture de la lentille Fresnel réduit efficacement l'exposition de l'e-liquide à la lumière, préservant ainsi la fraîcheur aromatique du produit. Le matériau de la cartouche est enrichi en ions d'argent pour une performance antibactérienne supérieure à 99%.

Drag Q, le troisième produit, qui avait été précédemment présenté, est de retour avec une nouvelle version baptisée CMF Infinity Edition. Le Drag Q a bouleversé les codes du secteur des pods grâce à son niveau de performance inégalée en termes de contrôle intelligent de la pression et de restitution des arômes. Lors du lancement virtuel, l'ambassadeur mondial VOOPOO a expliqué en détail la stratégie de R&D axée sur l'utilisateur, qui constitue le moteur de la progression fulgurante de VOOPOO. À ce jour, VOOPOO a lancé trois plateformes d'atomisation pionnières répondant aux attentes de divers utilisateurs: PNP, TPP, ITO; et a mis au point deux puces GENE pour diversifier les fonctionnalités des produits: GENE AI et GENE TT. C'est grâce à l'optimisation et à l'innovation permanentes de la technologie d'atomisation que VOOPOO gagne la confiance et le soutien des utilisateurs.

Des connexions infinies: rejoignez plus de 100 000 clients et plus de 50 000 000 de fans pour construire la culture de l'atomisation électronique

Le dernier chapitre a été consacré aux clients et aux millions de fans qui accordent leur confiance à VOOPOO. Durant ces huit dernières années, VOOPOO a travaillé en étroite collaboration avec plus de 100 000 points de vente physiques, et conquis une clientèle grandissante avec des produits de haute qualité et des investissements continus. Ses accomplissements sur le marché témoignent des avantages réciproques et d'une coopération couronnée de succès avec ses partenaires. À l'échelle mondiale, plus de 50 millions d'utilisateurs sont devenus des fans inconditionnels de VOOPOO. Ils inspirent VOOPOO à continuer à créer des produits en avance sur leur temps, et deviennent également une partie intégrante de la culture de l'atomisation électronique au sein de l'écosystème VOOPOO. VOOPOO a annoncé que les premières boutiques amirales ouvriront leurs portes au Royaume-Uni et en Indonésie en vue d'une interaction directe avec les fans de la marque.

VOOPOO a pris 30 minutes pour présenter le lien entre la stratégie de développement, l'esprit d'innovation, la culture de marque et le symbole de l'infini de VOOPOO. Les trois nouveaux produits ne manqueront quant à eux de répondre à toutes les attentes du marché et du secteur.

À propos de VOOPOO

VOOPOO est un chef de file des systèmes de pod ouvert, qui s'est rapidement imposé via ses produits DRAG et suscite un engouement rapide à l'échelle mondiale. VOOPOO se concentre sur la construction de deux plateformes technologiques clés, [Chip] et [Atomization]. VOOPOO a créé GENE.AI, GENE.TT et d'autres puces. En outre, VOOPOO a développé indépendamment trois plateformes d'atomisation, à savoir TPP, PNP et ITO, qui ciblent des utilisateurs différenciés. VOOPOO propose quatre gammes de produits: ARGUS, DRAG, VINCI, et la série V (Doric). VOOPOO continuera à développer d'autres marchés nationaux dans l'optique de déployer une des plus influentes marques mondiales.

