Suspension de la négociation par l'OCRCVM - SGD

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Snowline Gold Corp. Symbole CSE : SGD Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 07 h 50 L'OCRCVM peut prendre la...

L'Agence du revenu du Canada (Agence) annonce que Kamal Aissani, de Montréal, a été condamné le 29 juin 2022 au Palais justice de Montréal à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis et à une amende de 55 325 $. M. Aissani a plaidé coupable...

Les Canadiens recommencent à voyager, et plusieurs prévoient déjà probablement de partir en voyage cet été, maintenant que des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sont levées. En fait, un récent sondage commandé par Allstate du Canada,...