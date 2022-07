CGTN : La jeunesse de Hong Kong embrasse un avenir plus radieux alors que la ville s'intègre au développement national





BEIJING, le 4 juill. 2022 /CNW/ -- « Les jeunes de Hong Kong ne peuvent pas y être confinés. Nous ferions mieux d'avoir une image complète de notre patrie », a déclaré Tsang Yi, un jeune entrepreneur de Hong Kong.

M. Yi, qui a fondé une entreprise de laboratoire ouvert dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a déclaré à CGTN qu'il espérait inspirer davantage de jeunes de Hong Kong à poursuivre leur carrière dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), affirmant que « c'est le meilleur moment pour les jeunes de la ville de s'intégrer au développement national et de prendre conscience de leur valeur dans la vie. »

Le marché du travail local étant soumis à une forte pression en raison de la pandémie de COVID-19, de plus en plus de jeunes de Hong Kong se sont tournés vers les villes de la GBA pour réaliser leurs rêves.

Dans le cadre du programme d'emploi des jeunes de la région de la grande baie (Greater Bay Area Youth Employment Program) introduit par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) l'année dernière, près de 1 100 diplômés de Hong Kong ont été embauchés par plus de 400 entreprises de la GBA.

Au fil des ans, le président chinois Xi Jinping a montré à plusieurs reprises qu'il se souciait du bien-être des plus de sept millions de résidents de Hong Kong, et que la croissance de la jeunesse hongkongaise lui tenait à coeur.

« Lorsque les jeunes s'épanouissent, Hong Kong prospère. Lorsque les jeunes se développent, Hong Kong se développe. S'il y a un avenir pour les jeunes, il y a un avenir pour Hong Kong », a déclaré le président Xi lors de la réunion célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie et l'inauguration du sixième mandat du gouvernement de la RASHK.

Appelant à créer davantage d'opportunités pour les jeunes de Hong Kong afin qu'ils puissent s'épanouir et briller, le président Xi a déclaré que des efforts devraient être déployés pour les aider à surmonter les difficultés, à se faire une idée précise de la tendance sous-jacente dans le pays et dans le monde, et à renforcer leur sentiment de fierté nationale.

Saisir les occasions offertes par la GBA

La dernière enquête de la Fédération des groupes de jeunes de Hong Kong montre que 64 % des personnes interrogées sont prêtes à participer à des programmes d'expérience professionnelle ou à des stages dans la région de la grande baie.

Les facteurs les plus attractifs pour ces jeunes sont les perspectives de carrière, la taille du marché, le réseautage social et les possibilités de formation, dont le pourcentage s'élève respectivement à 84,1 %, 84 %, 70,7 % et 70,4 %.

La promotion du développement de la GBA a constitué un élément important de la vision de Xi pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui est considérée comme le meilleur point d'entrée pour que Hong Kong s'intègre au développement global du pays.

La GBA comprend les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, ainsi que neuf villes de la province voisine du Guangdong. La superficie totale est d'environ 56 000 kilomètres carrés, et environ 6 % de la population chinoise s'y trouve.

« La région de la grande baie s'étend sur trois territoires douaniers dans un seul pays, qui fonctionnent sous deux systèmes sociaux différents avec trois monnaies différentes. C'est sans précédent dans le monde », a déclaré le président chinois.

Le produit intérieur brut (PIB) de la région de la grande baie produit 12 600 milliards de yuans (1 970 milliards de dollars) l'année dernière, soit 2 400 milliards de yuans de plus qu'en 2017. Avec moins de 1 % de la masse terrestre du pays, la GBA a créé 12 % du PIB national.

Consolider le statut unique de Hong Kong

La Chine a publié l'année dernière son 14e plan quinquennal (2021-2025), qui constitue le plan directeur et le programme d'action pour le développement social et économique du pays au cours des cinq prochaines années. Le plan met également l'accent sur le développement économique et social de Hong Kong.

Le 14e plan quinquennal continue de soutenir les efforts déployés par Hong Kong pour améliorer son statut de centre international de la finance, du transport et du commerce, et pour renforcer son statut de centre mondial d'affaires à l'étranger en renminbi, de centre international de gestion des actifs et de centre de gestion des risques.

Vendredi, le président Xi a réitéré le soutien total du gouvernement central à Hong Kong pour le maintien à long terme de son statut unique et a appelé le nouveau gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong à être à la hauteur des attentes de la population et à accorder la priorité absolue à la satisfaction des aspirations de l'ensemble de la communauté.

« Les intérêts fondamentaux de Hong Kong sont compatibles avec les intérêts fondamentaux du pays, et le coeur du gouvernement central ainsi que celui de nos compatriotes de Hong Kong battent toujours ensemble », a-t-il ajouté.

Depuis qu'elle a réintégré la Chine en 1997, Hong Kong, selon le principe « un pays, deux systèmes » et avec un degré élevé d'autonomie, a consolidé son statut de centre financier et commercial international de premier plan. Elle a été régulièrement classée par les institutions mondiales comme l'une des économies les plus libres et les plus compétitives, avec un environnement commercial de classe mondiale.

En conclusion de son discours de vendredi, le président Xi a exprimé sa conviction qu'avec le soutien ferme de la mère patrie et la mise en oeuvre solide de l'initiative « un pays, deux systèmes », Hong Kong accomplira des réalisations encore plus grandes.

