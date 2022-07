Le phénomène de l'égoportrait : Allstate vous rappelle d'attendre votre retour de voyage avant de publier vos égoportraits de vacances





Un sondage commandé a révélé qu'environ le tiers des Canadiens interrogés partagent leurs projets de voyage sur les réseaux sociaux, rendant ainsi leur résidence vulnérable aux cambriolages

TORONTO, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens recommencent à voyager, et plusieurs prévoient déjà probablement de partir en voyage cet été, maintenant que des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sont levées. En fait, un récent sondage commandé par Allstate du Canada, compagnie d'assurance («?Allstate?») a montré que 62 % des Canadiens interrogés qui sont présents sur les médias sociaux ont affirmé avoir l'intention de voyager cet été et, pour 40 % d'entre eux, il s'agira d'un premier voyage en plus de deux ans. Allstate lance une campagne de sensibilisation du public intitulée « Le phénomène de l'égoportrait » pour aider les gens à éviter d'attirer l'attention sur leurs résidences inoccupées durant leurs voyages. Elle les met ainsi en garde contre la publication des dates de leurs vacances et de leurs voyages sur les réseaux sociaux avant de partir ou durant le voyage, et leur suggère d'attendre plutôt leur retour pour partager les détails de leurs voyages.

« Il est inquiétant de constater que près d'une personne interrogée sur trois qui est présente sur les réseaux sociaux publiait les détails de ses vacances avant ou durant un voyage. Il peut être très tentant de publier cet "égoportrait de voyage postpandémique", mais cela pourrait également aiguiller des visiteurs indésirables vers votre résidence et entraîner un risque de cambriolage », souligne Melissa Marquis, directrice principale du développement des affaires chez Allstate. «?Nous demandons aux Canadiens d'y réfléchir à deux fois avant de publier sur les médias sociaux ce superbe égoportrait pris sur la plage ou cette magnifique photo d'un coucher de soleil. Faites-le plutôt après votre retour de vacances, autrement vous risquez d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a personne à la maison. »

Dans le cadre du sondage Léger, les Canadiens actifs sur les médias sociaux devaient évaluer leur niveau de préoccupation concernant la sécurité de leur domicile lorsqu'ils partent en voyage. Bien que 29 % des personnes interrogées qui sont actives sur les médias sociaux publient les détails de leurs vacances avant ou pendant leur voyage, ce nombre augmente chez les personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans (46 %) et chez celles qui prévoient de prendre des vacances d'été loin de chez elles (36 %). Parmi toutes les personnes interrogées qui publient les détails de leurs voyages dans les médias sociaux, 10 % le font avant leur voyage, pour partager leurs projets, et 24 % le font durant le voyage, révélant ainsi qu'ils sont absents de leur domicile.

La reprise des voyages pour plusieurs Canadiens

Parmi les Canadiens interrogés qui sont actifs sur les médias sociaux, 62 % prévoient de quitter leur domicile durant au moins quelques jours de vacances cet été, que ce soit à l'extérieur de la ville (37 %), de la province (14 %) ou du pays (12 %). En outre, pour 42 % des personnes interrogées qui ont l'intention de partir en vacances, il s'agira d'un premier voyage depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

« Les Canadiens ont hâte de prendre le temps de se détendre, de visiter des sites enchanteurs et de s'amuser durant l'été, et c'est très bien. Mais cela ne devrait pas se faire aux dépens de la protection de votre demeure, » a déclaré Melissa Marquis.

Conseils pour améliorer votre sécurité sur les médias sociaux lors de vos voyages

Voici quelques conseils de la part d'Allstate lorsqu'il s'agit de partager sur les médias sociaux les détails de vos vacances et de vos voyages.

À moins que ce soit auprès de vos voisins, des membres de votre famille ou de vos amis dignes de confiance, évitez de communiquer cette information. Cette précaution s'applique aussi à la page de votre profil dans les médias sociaux.

Faites attention quand vous utilisez Facebook, Twitter, Instagram ou d'autres réseaux sociaux. N'y publiez pas les dates de vos vacances et rappelez aux personnes qui habitent avec vous d'éviter de le faire eux aussi. Même si le niveau de sécurité des paramètres de confidentialité de vos comptes de médias sociaux est très élevé, il est tout de même possible que d'autres personnes puissent voir vos publications par l'entremise des comptes d'amis et d'abonnés.

Vérifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité de vos propres comptes de médias sociaux et servez-vous-en pour déterminer qui peut avoir accès à vos renseignements personnels. Dans Facebook par exemple, vous pouvez régler ces paramètres au plus haut niveau de sécurité possible de sorte qu'à ne donner accès à vos renseignements personnels qu'aux «?amis?», plutôt qu'au «?public?» ou aux «?amis des amis?».

Examinez les photos que vous avez déjà publiées dans vos profils pour voir si elles ne contiennent pas en arrière-plan des renseignements que des personnes pourraient utiliser pour trouver votre adresse domiciliaire. L'adresse d'une maison ou le numéro d'appartement et les noms de rue peuvent parfois apparaître en arrière-plan des photos.

Évitez de publier des photos contenant des données de géolocalisation. La plupart des téléphones intelligents et nombre d'appareils photo numériques enregistrent automatiquement le lieu exact où la photo a été prise. Cela peut révéler votre adresse ou indiquer que vous êtes en vacances, loin de la maison.

Pour d'autres conseils sur la protection de votre domicile lorsque vous voyagez, consultez le billet de blogue sur les Conseils du quotidien d'AllstateMD au blogue.allstate.ca/medias-sociaux-cambriolage-vacances/

