Octapharma partage de nouvelles données à l'ISTH 2022 dans le cadre de sa mission visant à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de troubles de la coagulation

Octapharma présentera de nouvelles données cliniques et scientifiques issues des portefeuilles d'hématologie et de soins intensifs d'Octapharma lors du congrès ISTH 2022.

Les données seront présentées dans 11 présentations par affiches et au cours de deux symposiums soutenus.

Il y aura &galement une présentation de nouvelles données issues du vaste programme d'essais cliniques de Nuwiq® (simoctocog alfa), confirmant l'efficacité et le profil de sécurité de Nuwiq®.

Les derniers développements des portefeuilles d'Octapharma dans les domaines de l'hématologie et des soins intensifs seront présentés lors du 30e congrès de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH), qui se tiendra du 9 au 13 juillet 2022 à Londres, au Royaume-Uni. Ces données feront l'objet de onze présentations par affiches et de deux symposiums soutenus au cours de cette grande réunion internationale. Octapharma est fier d'être un supporter en or du congrès ISTH 2022.

Les présentations par affiches au congrès comprendront des données du programme d'essais cliniques de Nuwiq®, notamment une analyse groupée des données à long terme des essais cliniques et la première présentation des résultats de l'étude mondiale GENA-99 sur Nuwiq dans la pratique clinique réelle. Ces études confirment l'efficacité et le profil de sécurité prouvés de Nuwiq® chez les patients atteints d'hémophilie A. Les résultats de sécurité et d'immunogénicité de l'étude de phase I/II d'OCTA101, un FVIII recombinant développé pour une administration sous-cutanée, seront également présentés, suite à la récente décision de mettre fin à l'étude en raison de problèmes de sécurité. Des mises à jour du programme de développement clinique avec le concentré de complexe prothrombique à quatre facteurs Octaplex® et le concentré d'antithrombine III humaine lyophilisée de haute pureté, doublement inactivée par des virus, Atenativ®, seront également fournies, démontrant l'engagement d'Octapharma dans la recherche et le développement cliniques dans le domaine des soins intensifs.

Les affiches suivantes seront présentées.

Lundi 11 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30

· PB0690. Optimisation de la dose chez les enfants atteints d'hémophilie A sévère par prophylaxie à long terme à l'octanate®. Auteur principal : Evgeny Dmitriev

· PB0672. Sécurité et pharmacocinétique d'un FVIII recombinant sous-cutané (OCTA101) chez des patients adultes atteints d'hémophilie A sévère. Auteur principal Sigurd Knaub

· PB0559. LEX-210 : étude de phase 3, randomisée, à double insu, du concentré complexe de prothrombine à quatre facteurs chez les patients présentant un saignement majeur aigu sous traitement anticoagulant oral direct avec inhibiteurs du facteur Xa. Auteur principal : Ravi Sarode

· PB0560. Utilisation de dosages étalonnés à l'héparine pour estimer l'activité anti-facteur Xa des inhibiteurs du facteur Xa (FXaI) : analyse de corrélation documentaire. Auteur principal : Ravi Sarode

· PB0716. Étude prospective de phase III sur l'efficacité, l'innocuité et la pharmacocinétique d'un concentré d'antithrombine III humaine en cas de déficit congénital en antithrombine pendant une intervention chirurgicale ou un accouchement. Auteur principal : Cristina Solomon

· PB0541. Développement de plasma lyophilisé et évaluation de la qualité biochimique. Auteur principal : Andrea Heger

· VPB0492. LEX-211 (FARES-II) : étude randomisée prospective de phase 3 sur le contrôle actif du concentré complexe de prothrombine à quatre facteurs par rapport au plasma congelé chez les patients adultes en chirurgie cardiaque. Auteur principal : Jeannie Callum

Mardi 12 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30

· PB1149. Analyse groupée de l'efficacité et de l'innocuité à long terme du simoctocog alfa chez des patients atteints d'hémophilie A ayant déjà été traités. Auteur principal : Gita Pezeshki,

· PB1134. Utilisation pratique des concentrés d'Octapharma FVIII dans les cas d'hémophilie A non traitée et traitée au minimum qui entrent en traitement clinique de routine ? Étude Protect-NOW. Auteur principal : Susan Halimeh

· PB1126. Innocuité et efficacité du simoctocog alfa chez les patients atteints d'hémophilie A dans la pratique clinique de routine (GENA-99). Auteur principal : Claire Berger

· VPB0996. FiiRST-2; une étude randomisée prospective des concentrés de facteur de coagulation par rapport au protocole standard d'hémorragie massive chez les patients traumatisés qui saignent gravement. Auteur principal : Jeannie Callum

« Nous sommes ravis de partager nos nouvelles données et mises à jour à l'ISTH », a déclaré Olaf Walter, membre du conseil d'administration d'Octapharma. « Malgré les progrès réalisés sur le terrain, la gestion des saignements et des troubles hémorragiques d'urgence pose encore des défis considérables. Nous nous efforçons constamment de relever ces défis de front et d'alléger le fardeau de ces patients afin d'améliorer leur vie quotidienne. »

De nouvelles données seront également partagées lors de deux symposiums soutenus dans le cadre de la série « Under the Spotlight » d'Octapharma.

· Un facteur clé : Viser une protection complète contre les saignements en cas d'hémophilie A samedi 9 juillet, de 11 h 30 à 12 h 45 BST

· Présidente : Dr Georgina Hall, Hôpital John Radcliffe, Oxford, Royaume-Uni

Le symposium sera axé sur de nouvelles connaissances cliniques et scientifiques sur l'utilisation de Nuwiq® pour améliorer la vie des personnes atteintes d'hémophiliedes comparaisons indirectes ajustées pour évaluer l'impact clinique relatif de la prophylaxie personnalisée avec différents produits FVIII, et l'utilisation de la thérapie combinée pour gérer les saignements chez les personnes atteintes d'hémophilie A subissant une intervention chirurgicale majeure. Seront également présentées de nouvelles données in vitro sur la liaison du FVIII aux plaquettes et l'utilisation de nouvelles méthodes de séquençage de l'ARN pour aider à prédire le risque de développement d'inhibiteurs chez les enfants traités pour la première fois avec le FVIII.

· Accent sur les femmes : Expérience des patients et nouvelles stratégies de traitement des troubles de la coagulation Mardi 12 juillet, 13 h 15 à 14 h 30 BST

· Présidente : Dr Veronica Flood, Collège médical du Wisconsin, Milwaukee, États-Unis

Les femmes atteintes de troubles hémorragiques font face à des défis uniques; beaucoup ne sont pas traitées ou sont diagnostiquées tardivement, ce qui peut augmenter leur risque de saignement et avoir une incidence sur la qualité de vie. Au cours du symposium, le groupe d'experts discutera des défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles atteintes de la maladie de von Willebrand et de l'hémophilie A. Les conférenciers illustreront la nécessité d'une sensibilisation accrue et de données cliniques spécifiques aux femmes, ainsi que des lignes directrices sur le traitement pour aider les cliniciens à prendre des décisions de traitement éclairées pour les patientes atteintes de troubles hémorragiques. Les études nouvelles et en cours avec wilate® et Nuwiq® seront présentées. Elles visent à améliorer la prise en charge des femmes atteintes de la maladie de von Willebrand ou de l'hémophilie A.

« Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre nos efforts de sensibilisation et d'amélioration des soins pour les femmes atteintes de troubles hémorragiques, dans le but ultime de veiller à ce que ces patients puissent recevoir une prise en charge sécuritaire et efficace de leurs symptômes. » a déclaré Larisa Belyanskaya, responsable de l'Unité intégrée de curiethérapie-hématologie chez Octapharma.

À propos d'Octapharma

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie environ 10 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : immunothérapie, hématologie et soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de recherche et développement et cinq sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, et en Suède, et gère plus de 180 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis.

À propos de Nuwiq®

Nuwiq® (simoctocog alfa) est une protéine recombinante de quatrième génération à facteur VIII (rFVIII), produite dans une lignée cellulaire humaine sans modification chimique ni fusion avec aucune autre protéine1. Elle est cultivée sans additifs d'origine humaine ou animale, est dépourvue d'épitopes protéiques antigéniques non humaines et a une forte affinité pour le facteur von Willebrand1. Le traitement Nuwiq® a été évalué dans sept essais cliniques achevés qui ont inclus 280 patients atteints d'hémophilie A sévère, dont 190 patients précédemment traités (PTP ; 190 personnes) et 90 patients précédemment non traités (PUP) 1. Nuwiq® est disponible en présentations de 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI, 2500 UI, 3000 UI et 4000 UI1. Nuwiq® est approuvée pour le traitement et la prophylaxie des hémorragies chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit congénital en FVIII) dans tous les groupes d'âge1.

À propos de wilate®

wilate® est un concentré de facteur de von Willebrand / facteur VIII (FVW/FVIII) humain de haute pureté, qui subit deux étapes d'inactivation virale au cours de sa production.2 Aucune albumine n'est ajoutée comme stabilisateur2 . Les procédés de purification permettent d'obtenir un rapport 1:1 entre le VWF et le FVIII qui est semblable à celui du plasma normal2. wilate® contient une structure de triplet de VWF et un contenu de grands multimères de poids moléculaire élevé semblables à ceux du plasma humain normal2. wilate® est exclusivement dérivé de grands pools de plasma humain recueillis dans des centres de don de plasma approuvés3. wilate® est disponible en présentations de 500 UI et 1000 UI. wilate® est indiqué pour la prévention et le traitement des hémorragies ou des saignements chirurgicaux dans la maladie de von Willebrand (MVW), lorsque la desmopressine (DDAVP) seule est inefficace ou contre-indiquée, et pour le traitement et la prophylaxie des saignements chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII)3.

