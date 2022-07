Nouveaux délices alléchants qui feront sensation sur vos médias sociaux : les beignes de rêveMC inspiration desserts de Tim Hortons





Le beigne de rêveMC gâteau au fromage au beurre d'arachide Reese's, le beigne de rêveMC gâteau de fête et le beigne de rêveMC S'mores sont offerts dans les restaurants Tim Hortons et peuvent être commandés et livrés via l'appli Tim Hortons.

TORONTO, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Inspirée de vos desserts favoris et prête à épater la galerie : la nouvelle gamme de beignes de rêveMC inspiration desserts est maintenant offerte dans les restaurants Tim Hortons. Elle comprend le beigne de rêveMC gâteau au fromage au beurre d'arachide Reese's, le beigne de rêveMC gâteau de fête et le beigne de rêveMC S'mores.

« Nous voulions créer une nouvelle gamme unique de beignes de rêveMC au goût des plus savoureux et qui mettraient l'eau à l'eau bouche visuellement. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de certains des desserts favoris des Canadiens et Canadiennes : le gâteau au fromage, le gâteau de fête et les S'mores », a déclaré Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Notre équipe d'innovation a passé beaucoup de temps en cuisine afin de concrétiser ces idées de saveurs en trois nouveaux beignes de rêveMC tout aussi beaux que bons, qui auraient fière allure sur un plateau dessert à votre prochain barbecue ou lors d'une réunion de famille. Ils sont tellement magnifiques que vous voudrez les prendre en photo pour vos médias sociaux avant même de laisser vos invités les goûter! »

Découvrons la nouvelle gamme de beignes de rêveMC offerts dans les restaurants Tim Hortons, qui peuvent également être commandés et livrés via l'appli Tim Hortons. Ils sont parfaits pour satisfaire vos fringales, et sont également offerts en boîte de beignes assortis à partager. Accompagnez-les d'un succulent café infusé à froid ou d'un cappuccino glacé cet été!

Beigne de rêveMC gâteau au fromage au beurre d'arachide Reese's

Rempli d'une garniture riche et décadente de gâteau au fromage au beurre d'arachide, ce beigne de rêveMC est également trempé dans du fondant au chocolat et recouvert de perles de chocolat colorées ainsi qu'un d'un filet de sauce au beurre d'arachide Reese's.

Beigne de rêveMC gâteau de fête

Ce beigne de rêveMC festif est un beigne anneau gâteau de fête trempé dans du fondant à la fraise, saupoudré de vermicelles confetti et garni d'une jolie rosette de crème au beurre.

Beigne de rêveMC S'mores

Ce beigne de rêveMC combine les délicieuses saveurs et tout l'amour des S'mores, avec la touche unique de Tim Hortons. Son beigne anneau est rempli d'une riche et délicieuse garniture au chocolat, trempé dans un fondant à la guimauve et garni de chapelure de biscuits Graham ainsi que d'un filet de fondant au chocolat.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

