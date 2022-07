AORUS ELITE est la meilleure carte mère pour la mise à niveau





TAIPEI, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Les cartes mères GIGABYTE de la série 600 se sont imposées depuis leur lancement en octobre dernier. Mené par le fleuron Z690 AORUS XTREME, trois cartes mères haut de gamme ont reçu le prix iF Design Award, suivies de deux cartes mères Z690 AERO creator qui ont reçu le prix Red Dot Design Award. Les produits de la série GIGABYTE 600, des modèles les plus performants aux options les plus économiques, ont également fait l'objet de plus d'une centaine de recommandations dans le monde entier. Avec le réapprovisionnement des cartes graphiques sur le marché, beaucoup sont impatients de mettre la main sur un nouveau PC. Les cartes mères grand public, telles que la série AORUS ELITE, sont désormais le premier choix de ceux qui cherchent à mettre leur PC à niveau.

Il s'avère que la plupart des joueurs apprécient des taux d'images par seconde élevés et stables, mais une carte mère qui n'est pas à la hauteur en matière de fourniture d'énergie et de conception thermique entraînerait un bridage ou une surchauffe, nuisant ainsi aux performances globales du système. Les cartes mères AORUS ELITE présentent la meilleure conception d'alimentation à 14 phases de leur catégorie, ainsi que le meilleur dissipateur thermique entièrement métallique de sa catégorie. Même la version ELITE, le modèle d'entrée de gamme de la famille, est capable de passer le test de résistance lorsqu'il est associé au processeur Core i9-12900K le plus puissant, sans connaître de ralentissement ni de surchauffe. Quant aux joueurs qui s'intéressent à l'overclocking sans expérience, la Z690M AORUS AX ELITE, plus avancée, peut facilement faire monter le processeur Core i9-12900K à plus de 5Ghz grâce à la fonction d'overclocking intégrée en un clic. Le modèle Z690M AORUS AX ELITE prend également en charge la meilleure compatibilité d'overclocking DDR4 de sa catégorie avec jusqu'à 5333MHz via XMP, ce qui permet aux joueurs d'utiliser leurs DIMM DDR4 existants et de maximiser leurs performances en même temps.

La prochaine version du DisplayPort 2.0 portera la fréquence de rafraîchissement à 240 Hz pour la résolution 4K, ce qui en fera la norme de la prochaine génération pour les jeux. Le site Z690 AORUS ELITE équipé d'un processeur Core-i9 et d'une carte graphique RTX 3070 Ti peut atteindre 240 images par seconde en résolution QHD lors de l'exécution de Fortnite, selon les tests internes. Les cartes mères AORUS ELITE ne se contentent pas de fournir une augmentation instantanée des performances, mais offrent également des possibilités d'extension pour les mises à niveau futures.

