"AIDE ET ACTION" SE TRANSFORME ET DEVIENT "ACTION EDUCATION"





PARIS, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Réaffirmant sa mission sociale, l'association internationale "Aide et Action" change de nom et devient "Action Education". Une nouvelle appellation pour toujours plus d'ambition(s).

UN CHANGEMENT DE NOM POUR DES MISSIONS RÉAFFIRMÉES

Aide et Action est une association internationale de développement par l'éducation qui, depuis plus de 40 ans, assure l'accès à une éducation de qualité, tout au long de la vie, aux populations les plus vulnérables et marginalisées, avec une attention toute particulière portée aux enfants, aux filles et aux femmes, à travers le monde. L'évolution du monde et des besoins en matière d'éducation ont poussé l'association à adapter son intervention en concentrant son action sur trois grands domaines prioritaires :

- l'accès et la qualité de l'éducation pour les niveaux primaire, moyen et secondaire,

- l'éducation et la protection de la petite enfance,

- l'éducation tout au long de la vie et la formation professionnelle,

Les actions dédiées aux filles et aux femmes sont transversales à ces trois domaines. Cette nouvelle orientation permet à l'association d'être au plus proche des réalités sociales et économiques internationales, tout en poursuivant son objectif de construction d'un monde pacifié, inclusif, solidaire et durable.

En 2021, à l'occasion de ses 40 ans, l'association a décidé d'acter et d'ancrer, dans son identité, ces nouvelles directions : ainsi, elle se transforme pour devenir, en 2022, "Action Education".

A propos d'Action Education

Association internationale de développement par l'éducation, Action Education assure, depuis 1981, l'accès à une éducation de qualité pour les populations les plus vulnérables et marginalisées, en particulier les enfants, les filles et les femmes, afin que toutes et tous puissent maîtriser leur propre développement et contribuer à un monde plus pacifique et durable.

Aide Education favorise l'apprentissage tout au long de la vie, avec une attention toute particulière à l'éducation et à la protection de la petite enfance, à l'accès et à la qualité de l'éducation aux niveaux primaire et secondaire, ainsi qu'à la formation professionnelle et à l'insertion sociale. L'intervention de l'association est fondée sur les valeurs de dignité, d'inclusion et d'intégrité, ainsi que sur les principes de transparence, de redevabilité et de solidarité.

Grâce au soutien de plus de 51 500 donateurs, Aide Education mène actuellement 91 projets dans 20 pays en Afrique, en Asie, en Europe et en Haïti, pour plus de 1,5 million d'enfants, jeunes et adultes.

