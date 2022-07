ALORS QUE 83 % DES CITOYENS DE L'UE SOUFFRENT DE STRESS PROVOQUÉ PAR LA PANDÉMIE, UN GROUPE DE RÉFLEXION COMPOSÉ D'EXPERTS EXPLIQUE LES CONSÉQUENCES DE CE STRESS SUR L'IMMUNITÉ NATURELLE





Des recherches menées par le Fruit Juice Science Centre expliquent la nécessité d'améliorer notre santé immunitaire de façon naturelle

BRUXELLES, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Il est évident que la pandémie mondiale a grandement perturbé les niveaux de stress et d'anxiété des populations. Un nouveau rapport[1] du Fruit Juice Science Centre intitulé « Challenges of Post Pandemic Stress ? Why we all need to love our immune health, naturally, inside out » (les défis du stress post-pandémique ? pourquoi nous devons aimer notre santé immunitaire, naturellement et entièrement) confirme que 75 % à 83 % des Européens se sentent stressés et anxieux, ce qui compromet notre santé immunitaire naturelle. De plus, jusqu'à trois quarts (entre 71 et 77 %) des personnes interrogées[1] dans le cadre de l'étude estiment que le stress a bien un impact négatif sur leur santé immunitaire.

Le Dr Nisa Aslam, médecin généraliste, explique que lorsque nous sommes stressés, notre corps a du mal à combattre les maladies qui l'assaillent. « La réponse de l'organisme au stress peut également mettre à rude épreuve notre coeur et notre tension artérielle. »

Par ailleurs, jusqu'à un Européen sur quatre n'a aucune idée de ce qu'est l'immunité naturelle. Pour éviter toute ambiguïté, le Dr Gill Jenkins explique qu'il s'agit de « vivre notre vie de manière à maintenir notre système immunitaire en bonne santé, avant de recourir à d'autres moyens de protection, comme la vaccination ou le lavage des mains. »

« Une bonne santé immunitaire est nécessaire tout au long de l'année. Cependant, renforcer notre immunité naturelle peut se faire facilement. Il est prouvé que boire 150 ml de jus d'orange 100 % pur jus par jour peut y contribuer grâce à sa teneur élevée en vitamine C et B9 », a ajouté le Dr Gill Jenkins.

Les connaissances scientifiques sur les jus de fruits et la santé immunitaire sont sans appel. Un verre de 150 ml de jus d'orange pur jus fournit une proportion impressionnante de 84 % des valeurs nutritionnelles de référence (VNR) en vitamine C. Ce jus de fruit pur est une source biodisponible de plusieurs autres nutriments tels que l'acide folique, une vitamine B vitale pour la santé des cellules et essentielle pour le système immunitaire qui contribue à la production et au fonctionnement des anticorps.

Le potassium contenu dans le jus d'orange favorise une pression sanguine saine et aide au bon fonctionnement des muscles.

Notre santé cardiovasculaire est également favorisée par le jus d'orange 100 % pur jus. Des scientifiques de l'Université de Toronto ont découvert que la consommation de jus de fruits réduit de 33 % le risque de décès à la suite d'un AVC[2].

De plus, le jus d'orange pur contient une grande quantité d'hespéridine, un polyphénol. Le jus d'orange pressé trouvé dans le commerce contient trois fois plus d'hespéridine, riche en antioxydants, que le jus fait maison.

Dans le cadre de la nouvelle étude du Fruit Juice Science Centre, plus de la moitié (entre 58 et 75 %) des personnes interrogées n'avaient jamais entendu parler des polyphénols, alors que plusieurs études ont démontré leurs effets bénéfiques sur la santé vasculaire et cognitive.

Des études ont notamment révélé que l'hespéridine joue un rôle antibactérien et antiviral. Des scientifiques ont donc cherché à savoir si l'hespéridine pouvait être utilisée pour mettre au point de nouveaux médicaments pour lutter contre la Covid-19. Le Dr Nisa Aslam affirme en effet que de nouvelles données indiquent que ce polyphénol « pourrait être une nouvelle substance dans la lutte contre le coronavirus ».

Le jus d'orange a également un effet prébiotique sur l'intestin. Comme 70 à 80 % des cellules immunitaires de l'organisme se trouvent dans la paroi de l'intestin, il est important de favoriser et de maintenir les types de bactéries bénéfiques grâce à des aliments riches en prébiotiques, notamment l'ail, les oignons, les baies, les poireaux, l'artichaut et la racine de chicorée.

Les répercussions du stress

Bien que le stress ait un impact direct sur notre santé immunitaire, il peut également entraîner d'autres habitudes néfastes pour la santé.

Parmi celles-ci figure la consommation d'aliments pauvres en nutriments : 33 à 35 % des personnes se tournent vers les plats à emporter et les plats cuisinés pour évacuer leur stress. Chez les personnes qui sont stressées ou anxieuses presque tous les jours, la consommation d'alcool augmente également de 21 à 34 %. L'alcool contient des calories sans valeur nutritive, et il peut freiner la motivation à faire du sport, ainsi que perturber la qualité du sommeil, ce qui entraîne du stress et nuit à notre immunité naturelle.

Il est important de pratiquer des techniques de gestion du stress. La respiration diaphragmatique, l'exercice et la suppression des appareils numériques peuvent contribuer à soulager ce stress et cette anxiété. En effet, une étude a prouvé que des séances de sport à intensité modérée ou forte de moins de 60 minutes amélioraient l'activité des défenses immunitaires et la santé métabolique[3].

Modifier son mode de vie pour renforcer son immunité naturelle

L'état de notre immunité naturelle peut également être affecté par d'autres apports nutritionnels. La vitamine D, la vitamine du soleil, que l'on trouve dans les poissons gras, le foie et les aliments enrichis, est importante, mais en automne et en hiver, de nombreux pays européens recommandent à la population de prendre un supplément de vitamine D (entre 200 et 800 UI par jour selon le pays). Comme la vitamine D est principalement produite lorsque la lumière du soleil atteint notre peau, les mois plus sombres de l'Europe du Nord et même les jours nuageux de l'été ne fournissent pas suffisamment de rayons de soleil pour garantir des niveaux sanguins optimaux.

Parmi les autres aliments riches en vitamine B9 figurent les légumes à feuilles vertes, les pois chiches et les haricots rouges, les céréales enrichies, les brocolis et les choux de Bruxelles. Les acides gras oméga-3 renforcent également l'immunité naturelle. On en trouve dans les poissons gras, les noix et les graines.

Il a été démontré que le sommeil est bénéfique pour notre santé immunitaire. 30 à 43 % des personnes qui se sentent généralement stressées dorment moins de six heures par nuit. Détendez-vous et éteignez vos appareils numériques une heure avant de vous coucher.

Le Dr Gill Jenkins en conclut que si nous prenons toutes les mesures adéquates, nous pouvons améliorer notre immunité naturelle, et nous nous donnons les moyens de lutter avec succès contre de potentielles maladies. « Nous pouvons tous améliorer notre immunité naturelle, alors faisons-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. »

Le Dr Nisa Aslam et le Dr Gill Jenkins vous donnent quatre conseils pour améliorer votre santé immunitaire de manière naturelle :

No 1. Luttez contre le stress au quotidien : Pratiquez des activités qui réduisent le stress, comme les promenades dans la nature, la respiration diaphragmatique et la déconnexion des appareils numériques. « Cela peut également améliorer le sommeil et renforcer la motivation à consommer des aliments plus sains », explique le Dr Nisa Aslam.

No 2. Soyez actifs : Faites de l'exercice, que ce soit de la marche rapide, de la course à pied ou des séances de sport à domicile. « Essayez d'accélérer votre rythme cardiaque et de transpirer un peu au moins plusieurs fois par semaine. La poussée d'endorphines bénéfiques permet de rétablir la bonne humeur et réduire le niveau de stress », affirme le Dr Gill Jenkins.

No 3. Dormez bien : Veillez à dormir suffisamment et avoir un sommeil de bonne qualité. Se détendre avant de se coucher favorise un sommeil plus réparateur et adopter un rythme régulier de veille et de sommeil permet au corps de développer une routine saine et d'être prêt à s'endormir à une heure précise.

No 4. Améliorez votre santé immunitaire naturellement : Il est essentiel de favoriser notre santé immunitaire naturelle tout au long de l'année. Le Dr Nisa Aslam explique : « Une astuce quotidienne simple et facile à suivre pour renforcer notre santé immunitaire consiste à boire une portion de 150 ml de jus d'orange pur, qui contient des nutriments essentiels reconnus pour leur capacité à améliorer notre santé immunitaire. C'est un moyen facile de renforcer notre immunité naturelle, tout en consommant l'un des cinq fruits et légumes recommandés par jour. Il contient également 84 % de vitamine C, soit la valeur nutritionnelle de référence (VNR), l'objectif diététique minimal défini en Europe. »

[1] Europeans Wrecking Their Immune Health Thanks To COVID-19 Stress - Why we all need to love our immune health, naturally, inside out (les Européens détruisent leur santé immunitaire à cause du stress engendré par la COVID-19 - pourquoi nous devons aimer notre santé immunitaire, naturellement et entièrement) ; Hiver 2022

[2] https://fruitjuicesciencecentre.eu/en/news/new-super-study-looks-at-role-of-fruit-vegetables-and-juices-in-lowering-cardiovascular-risk-in-4-million-adults#:~:text=Looking%20at%20the%20detail%2C%20the,lowered%20risk%20by%2013%20percent .

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254618301005 - 'The compelling link between physical activity and the body's defence system' (le lien incontestable entre l'activité physique et le système de défense de l'organisme)

Communiqué envoyé le 4 juillet 2022 à 03:00 et diffusé par :