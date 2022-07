Le produit de remplissage dermique Lafullen de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings s'est révélé sûr et efficace





- La sécurité et l'efficacité de Lafullen ont été prouvées dans une étude clinique de 24 mois

- Améliorations du volume initial et effets durables

- Protocole de traitement efficace élaboré par des spécialistes sur la base des résultats de la recherche

SÉOUL, Corée du Sud, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Les résultats de la recherche confirment la sécurité et l'efficacité à long terme du nouveau produit de remplissage Lafullen de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings. Un produit de remplissage dermique est un dispositif médical sûr éprouvé injecté dans la couche de graisse sous-cutanée de la peau pour ajouter du volume et combler les rides du visage afin d'obtenir une apparence plus lisse et plus jeune.

La division biopharmaceutique de Samyang Holdings (PDG : Lee Young-Joon) a annoncé le 30 juin qu'une étude clinique sur la sécurité et l'effet d'amélioration de son produit de remplissage Lafullen à base de polycaprolactone (PCL) a été publiée dans la prestigieuse revue universitaire internationale Dermatologic Therapy, une publication du Scientific Citation Index (SCI) qui publie les dernières découvertes scientifiques dans le domaine de la dermatologie.

Le professeur Kim Beom Joon du département de dermatologie de l'hôpital universitaire de Chung-Ang a mené cette étude comparative entre Lafullen et un produit de remplissage PCL existant sur 59 hommes et femmes coréens. L'étude a examiné l'effet de Lafullen sur les plis nasogéniens à l'aide d'un indice standard mondialement accepté et a confirmé une amélioration initiale du volume et un maintien sûr et stable du volume au cours de l'année de l'étude.

La division biopharmaceutique de Samyang Holdings a obtenu des données sur l'innocuité et l'efficacité à long terme en menant des études de suivi par observation pendant 12 mois supplémentaires après la fin de l'étude afin d'évaluer la durée prévue de l'efficacité au-delà de deux ans. Les protocoles de traitement élaborés par des professionnels de la santé ont permis d'obtenir des données quantitatives sur l'amélioration des plis nasogéniens à l'aide de l'échelle d'évaluation de la gravité des rides (WSRS), de l'échelle d'amélioration esthétique globale (GAIS) après le traitement et de la modification du volume à l'aide d'un scanner 3D.

Le développement de Lafullen, un produit de remplissage dermique injectable de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings, a débuté en 2015 et a reçu l'autorisation de mise sur le marché du ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments en 2021. Lafullen est composé de PCL (polycaprolactone), un matériau polymère biodégradable à usage médical, comme composant principal. Grâce à la technologie brevetée de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings, Lafullen présente moins d'irritation par rapport aux produits de remplissage PCL existants et donne un résultat plus naturel.

Sam Kim, directeur de la division biopharmaceutique de Samyang Holdings, a déclaré : « La recherche scientifique a confirmé la durée d'efficacité, la sécurité et la stabilité de Lafullen. » Il a ajouté : « Les résultats de l'étude sont utilisés pour affiner le protocole de traitement afin de garantir les normes les plus élevées de sécurité et d'efficacité pour une utilisation par les dermatologues nationaux et internationaux. »

