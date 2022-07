Décarbonation portuaire : la première barge hydrogène de forte puissance pour l'électrification des bateaux à quai

Hydrogène de France (« HDF Energy ») ? Euronext : HDF ? et ses partenaires du projet ELEMANTA H2 annoncent la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) pour déployer des solutions mobiles fournissant, à partir d'hydrogène vert ou bas carbone,...

Kokam Limited Company, fournisseur mondial de solutions innovantes en matière de batteries lithium-ion et filiale à 100 % de SolarEdge Technologies, Inc. a annoncé que son système de batterie offshore à refroidissement liquide (KOL) a obtenu la...