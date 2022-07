La plateforme RTE d'Agora alimente la solution de metaverse d'entreprise de la société française Teemew





PARIS, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Agora, Inc. (NASDAQ : API), pionnier et leader dans le développement d'API d'engagement en temps réel (RTE), alimente la solution de metaverse d'entreprise Teemew avec sa plateforme RTE, permettant une faible latence audio dans les échanges en direct, élément cruciale pour une expérience immersive dans le metaverse. Basée à Paris, Teemew est une solution européenne de bureau virtuel et d'événements interactifs. La solution de présence virtuelle permet d'organiser des événements tels que des salons commerciaux, des séminaires ou même des conférences, en rassemblant des milliers de participants à distance, donnant à chacun le sentiment d'être avec les autres.

Agora, le bâtisseur du Metaverse

La plateforme d'engagement en temps réel primée d'Agora comble le fossé entre les mondes virtuels et physiques, offrant une connectivité entre deux ou plusieurs personnes, quel que soit l'appareil utilisé. Les solutions de metaverse de la société fournissent aux entreprises les éléments de base pour créer des mondes virtuels de marque à n'importe quelle échelle, construisant ainsi le metaverse de demain. Le réseau intelligent d'Agora surveille le routage des données en temps réel, offrant des performances optimales, même dans les conditions de réseau les plus difficiles.

Avec plus de 1 000 employés dans le monde, dont 80 % d'ingénieurs et de techniciens, Agora a la flexibilité d'une start-up, tout en bénéficiant de la force d'un grand groupe.

Teemew : pour un metaverse d'entreprise made in France

Solution de metaverse d'entreprise développée par la société française Manzalab, Teemew permet l'organisation d'événements professionnels, la tenue de formations ou encore de sessions d'on-boarding.

C'est avant tout une solution de travail du futur, qui tend à résoudre le paradoxe de l'hybride (télétravail vs travail au bureau) : même si, globalement, les salariés souhaitent plus de télétravail, tout le monde s'accorde sur le problème de la perte du lien au sein de l'entreprise. La conséquence de ce paradoxe : 40% des salariés veulent quitter leur travail.

Grâce au metaverse d'entreprise, Teemew permet à chacun, en recréant un sentiment de présence ensemble au sein d'un espace virtuel, de communiquer de manière plus naturelle et fluide qu'avec de simples solutions de visioconférences. Cela permet de retrouver l'informel et la spontanéité des échanges, où que l'on se trouve physiquement.

Teemew est accessible directement depuis le web et ne nécessite pas nécessairement l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. C'est aujourd'hui la seule solution de metaverse d'entreprise capable d'accueillir autant de personnes.

Une démonstration du partenariat entre Agora et Teemew pour le client Metakwark peut être visionnée ici .

"Nous sommes très heureux d'utiliser la solution audio en live d'Agora pour notre plateforme éducative et d'entreprise dans le metaverse. L'interaction en live et le chat audio entre les avatars des participants sont impératifs pour une expérience d'apprentissage totalement immersive. Grâce à Agora, nous avons pu étendre l'accès de Teemew au web, sans limiter le nombre de personnes", Clément Merville, CEO de Teemew.

"Nous sommes très fiers de participer au développement du metaverse, en aidant les entreprises du monde entier à consolider leur offre. Avec Teemew, nous travaillons à l'abolition des frontières physiques dans le monde professionnel et proposons une offre qui, dans un futur proche, révolutionnera les usages des entreprises", Ali Nhari, Head of EMEA chez Agora.

Après un démarrage réussi, Teemew souhaite maintenant consolider sa relation avec Agora. Alors que la phase de test a permis d'introduire des solutions audio traditionnelles, Teemew et Agora travaillent désormais à l'introduction de la technologie "3D Spatial", une solution déjà testée par Agora, qui permet d'entendre le son depuis l'endroit d'où il provient, augmentant ainsi le sentiment d'immersion des utilisateurs.

A propos d'Agora

Agora est l'entreprise leader dans le développement de plateformes d'engagement en temps réel en tant que service (RTE PaaS). La mission d'Agora est de rendre l'engagement en temps réel omniprésent, en permettant à chacun d'interagir avec n'importe qui, dans n'importe quelle application, à tout moment et en tout lieu. La plateforme d'Agora fournit aux développeurs des interfaces de programmation d'applications (API) simples, flexibles et puissantes pour intégrer des expériences d'engagement vidéo et vocal en temps réel dans leurs applications.

Plus d'informations sur agora.io

A propos de Teemew

Teemew est la première solution de Corporate Metaverse française, qui repense complètement le futur du travail et de la formation. Pour collaborer efficacement, avec la généralisation du télétravail ou des formations distantes, il faut avant tout mieux communiquer : retrouver des échanges informels et spontanés entre les rencontres planifiées. Le Corporate Metaverse Teemew permet, en créant un sentiment de présence bien réel dans un environnement virtuel, de remettre la communication naturelle au coeur du fonctionnement du groupe.

Communiqué envoyé le 4 juillet 2022 à 02:00 et diffusé par :