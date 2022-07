ANIPLEX : REMASTERISATION DE WITCH ON THE HOLY NIGHT BIENTÔT DISPONIBLE POUR LE PUBLIC ANGLOPHONE





TOKYO, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Pour la toute première fois, le roman visuel préféré des fans de TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT, arrive chez Aniplex.Inc. pour le public anglophone. Depuis l'immense succès de Fate/Grand Order (sorti en Amérique en 2017), l'intérêt pour l'approche unique de TYPE-MOON en matière de narration et pour le format visual novel est monté en flèche, créant une énorme demande pour les oeuvres du plus célèbre esprit créatif de TYPE-MOON, Kinoko Nasu (Fate/stay night, Tsukihime, Fate/Grand Order). Aujourd'hui, en réponse à cette incroyable demande des fans des propriétés TYPE-MOON, WITCH ON THE HOLY NIGHT recevra un remaster entièrement vocalisé sur Nintendo Switchtm et PlayStation® 4.

Qu'est-ce que WITCH ON THE HOLY NIGHT ?

Se déroulant dans le Japon des années 1980, WITCH ON THE HOLY NIGHT raconte l'histoire d'Aoko Aozaki, personnage de TYPE-MOON très apprécié des fans, qui tente de naviguer dans le monde complexe de la magie tout en faisant face aux difficultés quotidiennes d'une lycéenne ! Les joueurs découvriront l'histoire d'origine passionnante de ce personnage très apprécié, écrite par Kinoko Nasu lui-même, le célèbre créateur de la série Fate.

Remasterisation haute définition

Les superbes images de la version PC originale seront remasterisées dans un format haute définition spectaculaire pour créer une expérience de jeu moderne qui ravira les fans de TYPE-MOON et les nouveaux venus dans la franchise ! Préparez-vous à la version définitive de l'une des oeuvres les plus appréciées de Kinoko Nasu.

Dialogue entièrement vocalisé

En plus de la mise à jour visuelle de WITCH ON THE HOLY NIGHT, la remasterisation comprendra de nouveaux dialogues entièrement vocalisés. Les joueurs pourront désormais entendre chaque mot de chaque personnage bien-aimé interprété par un casting d'acteurs vocaux incroyables dans le japonais original.

Une narration profonde et expansive

WITCH ON THE HOLY NIGHT offre une narration incroyablement riche avec un casting de personnages délicieux pour les joueurs. En plus de l'histoire principale, le remaster comprendra également deux histoires secondaires.

Information sur le produit

Titre : WITCH ON THE HOLY NIGHT

Éditeur : Aniplex.Inc

Copyright : TYPE-MOON

Genre : Visual Novel

Console : PlayStation®4 / Nintendo Switchtm

Joueurs : 1

Date de sortie : 8 décembre 2022

Prix de détail suggéré par le fabricant : 39,99 $*

Cote ESRB : M (Mature) / Cote IARC : M (Mature)

*Les prix peuvent varier selon les régions

* Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.

* « PlayStation » est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment Inc.

