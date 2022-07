La 1ère édition du grand Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal se conclut par un éclatant succès au parc Angrignon de l'arrondissement Lasalle





MONTRÉAL, le 3 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Cette première édition du Rendez-vous familial des pompiers de Montréal a réuni plusieurs milliers de personnes, grands et petits, au parc Angrignon, au cours de ce week-end des 2 et 3 juillet : une participation populaire et un succès qui risquent de s'imposer dès l'an prochain comme une nouvelle tradition typiquement montréalaise.

C'est ce qu'on fait savoir aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross et le responsable du comité organisateur, Marc-André Gosselin qui se sont déclarés ravis de cette importante participation populaire ayant pour but de rapprocher les citoyennes et citoyens de leurs pompiers, et de constater l'importance des exigences que leur impose, sur le plan physique autant qu'intellectuel, le déploiement de leur mission de protection des personnes et des biens.

« Ce Rendez-vous familial des pompiers montréalais est l'illustration parfaite de la cohabitation de l'esprit sportif avec le côté convivial et amical de l'événement » a dit le responsable du comité organisateur en se référant au fait que des centaines d'enfants ont pu s'amuser ferme sur le site avec les jeux gonflables, les mascottes, les activités animées, tout en se familiarisant avec l'histoire des pompiers de Montréal grâce à l'exposition des camions à incendie et appareils anciens comme aux pièces de collection du Musée des pompiers-auxiliaires de Montréal. La tenue d'un barbecue (BBQ) gratuit a continué à cimenter les relations et la solidarité avec les citoyens.

LES CHAMPIONS DES ÉPREUVES DU FIREFIT CHALLENGE

Les pompiers Éric Einagel et Marisa Tremblay, chez les dames, de la ville d'Ottawa ont remporté la palme de la course individuelle lors des épreuves du samedi 2 juillet, cependant que les champions de la course à relais de dimanche après-midi 3 juillet sont les pompiers de la délégation d'Ottawa aussi, suivis en deuxième et troisième places par les équipes de la ville de Longueuil et de Montréal.

Ceux-ci sont de facto devenus admissibles aux épreuves du célèbre championnat canadien du FIREFIT Championships qui se déroulera en septembre prochain, à Spruce Meadows en Alberta.

Le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, a conclu quant à lui que cette première illustrait bien l'engagement des pompiers de Montréal envers non seulement leur métier, mais envers surtout celles et ceux dont ils se font un devoir de servir et protéger.

Source : Chris Ross, Président

Association des Pompiers de Montréal





Marc-André Gosselin, Responsable du comité organisateur

Rendez-vous familial des pompiers de Montréal

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Communiqué envoyé le 3 juillet 2022 à 17:12 et diffusé par :