Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 2 juill. 2022

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 43 500 $ au Sherblues & Folk, qui aura lieu jusqu'au 9 juillet. La ministre du Tourisme et ministre...

Vendredi 01/07/2022 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 21 millions $ LottoMax MAIN Draw 01, 11, 13, 14, 25, 36 & 47 No comp. 50 POKER LOTTO Main gagnante: 3-C, 8-C, K-D, 6-S, 10-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...