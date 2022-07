Mettre fin au cancer pédiatrique, un kilomètre à la fois - 26e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau : rouler vers une enfance sans cancer





MONTRÉAL, le 2 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Tour CIBC Charles-Bruneau, rendez-vous cycliste incontournable, retrouve sa formule habituelle et revient en force pour une 26e édition du 2 au 8 juillet prochains. Près de 800 cyclistes parcourront entre 50 et 800 km chacun, sur douze différents parcours au Québec, avec l'objectif d'amasser une somme de 4 millions de dollars. Les dons récoltés dans le cadre du Tour permettront de faire avancer la recherche et d'ainsi tenter de mettre fin au cancer pédiatrique.

Cette année, le parcours spécial 25e anniversaire aura enfin lieu?! Ce trajet, dont le départ s'effectue en Gaspésie, a été emprunté en 1996 et devait être entrepris par Pierre Bruneau lors du Tour CIBC Charles-Bruneau de 2020. Il est d'ailleurs important de souligner que Pierre Bruneau est le seul à avoir participé aux 25 éditions du Tour. Impressionnant!

En bref - Tour CIBC Charles-Bruneau 2022

26e édition

12 différents parcours

TOTAL de 1028 participants impliqués dans la collecte de fonds - UN RECORD !

670 cyclistes inscrits aux parcours en présence

cyclistes inscrits aux parcours en présence

115 cyclistes inscrits au parcours à distance

cyclistes inscrits au parcours à distance

243 supporteurs inscrits pour appuyer un collègue ou un ami à l'aide d'une collecte de fonds sans prendre part au défi cycliste.

Plus de 2345 km

Plus de 250 bénévoles

Plus de 70 familles

Depuis le premier Tour en 1996, c'est plus de 40 M$ de dollars qui ont été amassés

Objectif 2022 : 4 M$

Jumelage de coeur

Tout au long de l'événement, chaque cycliste est symboliquement jumelé à un enfant atteint ou en rémission d'un cancer. Ainsi, chaque cycliste porte fièrement, près du coeur, un macaron avec la photo de l'enfant qu'il aura l'occasion de rencontrer durant l'événement. En tout, 70 enfants sont jumelés à des cyclistes et de ces derniers, 6 sont des héros de parcours.

Citations

«?La Fondation, c'est important pour moi. Mon garçon a été traité au Centre Charles-Bruneau quand il avait 5 ans. Lorsqu'il est entré, nous en avons eu pour deux ans et demi de traitements. Grâce à la recherche, il est maintenant guéri et c'est grâce à vos dons que la recherche peut avancer. S'il n'y avait pas eu de dons, mon garçon ne serait pas avec moi aujourd'hui.?»

- Donald Robidoux, papa et cycliste du parcours spécial de six jours qui en est à sa 10e participation au Tour Charles-Bruneau

10e participation au Tour Charles-Bruneau

«?C'est impressionnant de constater qu'année après année, les gens continuent de se rassembler en si grand nombre afin de prendre part au Tour CIBC Charles-Bruneau. Ça fait chaud au coeur de savoir que nous sommes soutenus dans notre combat contre les cancer pédiatrique. C'est ensemble que nous pouvons arriver à cette victoire-là.?»

- Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55M$ depuis sa création, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

