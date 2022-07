Avis aux médias - L'association des pompiers de Montréal invite les médias au déroulement du grand Rendez-vous familial des pompiers de Montréal, au parc Angrignon





MONTRÉAL, le 2 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Cette grande fête populaire appelée Rendez-vous familial des pompiers de Montréal, sera ouverte aux enfants et au grand public tout le week-end du samedi 2 et du dimanche 3 juillet, au parc Angrignon de 10 h 00 à 16 h 00.

En plus d'une foule d'activités ludiques; jeux gonflables, des séances de maquillage et d'échanges avec les mascottes de l'événement, grands et petits, pourront y admirer aussi les camions de pompiers d'une autre époque ainsi que de nombreuses pièces d'antiquité de la collection du Musée des pompiers-auxiliaires de Montreal.

Ce grand Rendez-vous familial sera ponctué par l'une des dix compétitions canadiennes Firefit Championships qui se dérouleront dans plusieurs grandes agglomérations urbaines du Canada, mettant ainsi à l'épreuve nos pompiers en matière d'endurance et de sauvetage.

DATES : Samedi et dimanche 2 et 3 juillet 2022 HEURE : 10 h 00 à 16 h 00 ENDROIT : Parc Angrignon

