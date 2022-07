100e Journée internationale des coopératives : LES EÉSAD SONT DES INITIATIVES CITOYENNES AU SERVICE DES HUMAINS





QUÉBEC, le 2 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) souligne la 100e Journée internationale des coopératives. Les EÉSAD et leur Réseau offrent une démonstration concrète que la coopération construit un monde meilleur, s'inspirant de la thématique de cette Journée internationale.

« Les EÉSAD sont des entreprises collectives qui font le choix chaque jour de placer résolument l'humain au coeur des préoccupations. Leur seule priorité est de fournir des services de qualité accessibles en s'appuyant sur la coopération entre acteurs. À ce titre, elles agissent concrètement pour améliorer la vie des ainés, de leurs proches, et construire au jour le jour un monde un peu meilleur », explique Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

Les EÉSAD sont nées d'initiatives citoyennes avec une double ambition : fournir des services de qualité aux aînés et aux personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles, tout en offrant des emplois de qualité et valorisant pour les aides à domicile. En misant sur des liens de confiance et de stabilité entre l'usager, ses proches et l'aide à domicile, les EÉSAD permettent aux Québécoises et Québécois de réaliser leur voeu le plus cher : demeurer chez soi pour la vie.

Chez moi pour la vie

Malheureusement, il reste encore fort à faire pour réaliser ce virage vers le soutien à domicile tant attendu et pour rendre ses services accessibles à toutes les bourses. Selon une étude récente, les aînés les plus vulnérables financièrement ne peuvent s'offrir qu'une heure et six minutes de soutien à domicile par semaine. C'est largement insuffisant et la consommation recule avec les années et la paupérisation des aînés.

Les EÉSAD demandent également l'amélioration de l'offre d'un véritable continuum de services afin que les soins s'adaptent aux besoins des personnes, et non le contraire. Le prochain gouvernement devra prendre sa responsabilité dans cet effort collectif.

« Nous espérons que les citoyens vont se saisir de cet enjeu durant la campagne électorale afin de rappeler à tous les partis politiques l'importance d'améliorer la vie des aînés et de soulager leurs familles. Nous devons refuser la fatalité de la marchandisation de la prise en charge des aînés. Un modèle fondé sur la dignité, l'humanité et la coopération est possible; les EÉSAD en font la démonstration tous les jours », de conclure monsieur St-Pierre.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles?offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100?000 personnes.

Les EÉSAD emploient plus de 9?000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Les recommandations des EÉSAD sont disponibles sur https://chezmoipourlavie.ca. Si vous désirez en savoir plus sur les services des EÉSAD, visitez notre portail Web https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Communiqué envoyé le 2 juillet 2022 à 06:50 et diffusé par :