TARGIT acquiert CalmCo, un fournisseur de solutions de veille stratégique pour les concessionnaires automobiles





AALBORG, Danemark, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- La société TARGIT, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de veille stratégique pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé qu'elle allait faire l'acquisition de CalmCo, un partenaire de longue date et fournisseur de solutions de veille stratégique.

Cette nouvelle étape dans le partenariat entre TARGIT et CalmCo ouvrira la voie vers le développement continu de solutions pour CalmCo et permettra son expansion sur le marché tout en soutenant l'expansion stratégique de TARGIT dans de nouveaux secteurs verticaux et géographiques clés. En collaborant, les deux organisations amélioreront leurs capacités de veille stratégique respectives et chercheront à développer de nouvelles fonctionnalités pour les concessionnaires automobiles et leurs utilisateurs finaux.

« Notre intégration dans l'écosystème TARGIT nous permettra de renforcer notre solution et nos services pour les clients existants, tout en étendant notre présence sur le marché en tant qu'élément d'une organisation plus importante et mieux établie », a déclaré Luc Cos, président de CalmCo.

La plateforme de business intelligence as-a-service (BIaaS) de CalmCo s'appuie sur le logiciel de veille stratégique de TARGIT et permet aux clients du secteur automobile de déployer une solution de veille stratégique prête à l'emploi. Les concessionnaires peuvent intégrer CalmCo à leurs systèmes de gestion de concession (DMS) préférés ainsi qu'à toutes les autres plateformes opérationnelles.

De là, les utilisateurs peuvent accéder à des tableaux de bord préétablis, créer des tableaux de bord personnalisés et générer des rapports qui accélèrent les opérations et les aident à réaliser de la valeur opérationnelle dès le départ. La solution conviviale de CalmCo associée à l'expertise de la société dans le secteur automobile en font le partenaire privilégié des plus grands groupes de concessionnaires automobiles et contribuent au suivi de la feuille de route commerciale à long terme de TARGIT.

Comme l'explique Jakob H. Kraglund, PDG de TARGIT : « La solution et les services de CalmCo destinés à l'industrie automobile s'inscrivent parfaitement dans la stratégie et l'approche de TARGIT vis-à-vis des clients dans d'autres secteurs verticaux clés. Nous sommes ravis de nous associer à CalmCo pour offrir des solutions de veille stratégique prêtes à l'emploi, leaders sur le marché, qui permettent aux concessionnaires automobiles d'accélérer considérablement le délai de rentabilisation de la veille stratégique. »

L'équipe de CalmCo possède déjà une certaine expérience de travail au sein de la plateforme TARGIT, si bien que cette acquisition représente une grande opportunité pour les deux organisations. CalmCo continuera à fonctionner en tant qu'unité commerciale propre au sein de TARGIT, ce qui signifie que les clients de CalmCo auront toujours à leur disposition les capacités et les membres de l'équipe de CalmCo qu'ils connaissent et apprécient beaucoup.

À propos de TARGIT

Chez TARGIT, nous nous appuyons sur des décennies d'expertise industrielle pour aider les entreprises à réaliser la pleine valeur de leurs données. Comment ? Nous fournissons des informations détaillées et rendons les données accessibles à tous grâce à la solution TARGIT Decision Suite .

TARGIT Decision Suite est extrêmement apprécié, car il s'agit d'un outil de veille stratégique et d' analytique convivial, polyvalent et intuitif à la portée de tous. Cette suite s'intègre facilement à vos systèmes existants et évolue en permanence avec votre organisation en s'adaptant à vos besoins.

Reconnus comme un leader mondial en matière de crédibilité auprès des fournisseurs par Dresner deux années de suite, nous sommes fiers de construire des partenariats durables qui bénéficient à nos clients grâce à une innovation continue, des recommandations perspicaces et un modèle d'entreprise axé sur les personnes.

Pour en savoir plus sur TARGIT, découvrez nos solutions et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de CalmCo

CalmCo est une solution de veille stratégique tout-en-un pour les concessionnaires automobiles en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France. Grâce à cette solution, les concessionnaires peuvent accéder en quelques clics à des rapports, des tableaux de bord, des données sur les évolutions et des éléments relatifs aux coûts. Ils peuvent ensuite utiliser ces informations pour prendre des décisions commerciales efficaces en temps opportun et accroître la rentabilité de leur entreprise.

En tant qu'experts de la veille stratégique et de l'industrie automobile, nos équipes comprennent votre activité et parlent votre langue. Nous sommes des partenaires fiables et garantissons un service personnel, direct et de haute qualité à chaque interaction.

La solution CalmCo a acquis une part de marché de 50 % en Belgique et connaît une croissance rapide aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France.

Contact pour les médias :

Lotte A. Royberg

Directrice marketing

[email protected]

Tél. : +45 96 23 19 00

