Le balayage 3D de haute technologie aide à restaurer des reliques culturelles broyées vieilles de 3 000 ans





HANGZHOU, Chine, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Une mine de trésors sur le site archéologique de Sanxingdui, dans la province du Sichuan, en Chine, a été dévoilée au public avec l'exhumation de près de 13 000 reliques, désormais numérotées, et notamment de 3 155 reliques relativement intactes dans les six fosses sacrificielles nouvellement découvertes. Les scanners laser 3D de haute précision de Scantech ont été utilisés pour enregistrer et restaurer des artéfacts anciens découverts.

Réparation d'un arbre sacré en bronze

L'objet à réparer est l'arbre sacré en bronze n° 3, l'un des huit arbres magnifiques exhumés en 1986 de la fosse sacrificielle n° 2 de Sanxingdui.

Actuellement, aucune décision définitive n'a été tirée quant à la fonction de l'arbre. Certains pensent que les ancêtres de l'ancien royaume de Shu ont utilisé ces arbres sacrés pour communiquer avec le ciel et la terre et montrer leur révérence et crainte envers leurs ancêtres et leurs dieux.

Réplication difficile des artéfacts cassés

Contrairement aux objets relativement intacts et délicats exposés dans un musée, les reliques excavées dans ces fosses sacrificielles étaient brisées et écrasées. Les données semblent indiquer que les objets ont été brisés et jetés dans les fosses après avoir été utilisés pour des rites cérémoniels.

Flux de travail de reconstruction

Avant de procéder à toute restauration de l'arbre sacré n° 3, les chercheurs archéologiques ont décidé d'assembler ces pièces pour voir à quoi il ressemblait virtuellement. Il fallait s'assurer de l'absence de dommages causés à l'objet avant la restauration réelle et accélérer le processus de réparation.

La première étape consistait à recueillir des données. En général, les experts utilisent des méthodes de mesure et de photographie conventionnelles pour enregistrer les données, ce qui prend beaucoup de temps. Les données saisies ne sont généralement pas complètes et leur utilisation est limitée.

Cette fois-ci, pour l'arbre sacré n° 3, les archéologues ont utilisé la numérisation 3D pour capturer les données de l'arbre. Ils ont utilisé notre scanner laser 3D portatif pour capturer les données de 69 branches de l'arbre, une par une. Grâce à son taux de balayage ultra-élevé, le scanner laser 3D de métrologie de Scantech a aidé les chercheurs à obtenir, avec précision et en peu de temps, des données 3D complètes de fragments de reliques.

Un modèle est ensuite généré dans le logiciel 3D pour reconstruire des branches de taille 1:1.

L'archéologie et la restauration des reliques culturelles sur le site de Sanxingdui sont encore en plein essor. Nous sommes persuadés que les nouvelles technologies joueront un rôle essentiel dans la renaissance d'autres trésors culturels.

Pour d'autres cas, veuillez lire les articles suivants (en anglais) :

Scantech Helps 3D Scan 8-meter and 190-million-year-old Dinosaur Fossils

Application of 3D scanning in Architecture Digitization

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 18:21 et diffusé par :