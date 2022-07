CGTN : La politique « un pays, deux systèmes » assure la prospérité et la stabilité de Hong Kong





BEIJING, 1er juillet 2022 /CNW/ - Alors que Hong Kong célèbre le 25e anniversaire de son retour à la Chine, la politique « un pays, deux systèmes » est saluée comme une garantie fondamentale pour la prospérité et la stabilité de la ville.

Le président chinois Xi Jinping, qui est arrivé à Hong Kong jeudi pour la célébration de l'anniversaire, a déclaré que les faits ont prouvé la grande vitalité de la politique « un pays, deux systèmes », qui garantit la prospérité et la stabilité à long terme de la ville et assure le bien-être des compatriotes hongkongais.

Dans un bref discours prononcé à la gare de trains à grande vitesse de West Kowloon, Xi a exhorté Hong Kong à maintenir résolument la politique « un pays, deux systèmes » et ses efforts en vue d'atteindre un avenir plus radieux.

Président Xi Jinping : Hong Kong est ressortie grandie de ses épreuves

« Cinq ans se sont écoulés depuis ma dernière visite à Hong Kong », a déclaré M. Xi, qui s'est rendu à Hong Kong en 2017 alors que la ville célébrait le 20e anniversaire de son retour à la Chine.

Il a déclaré que Hong Kong a toujours fait partie de ses préoccupations et lui tient à coeur. « Mon coeur et celui du gouvernement central sont toujours avec les compatriotes de Hong Kong », a-t-il souligné.

Il a ajouté que Hong Kong avait surmonté une série de dures épreuves et bravé une multitude de risques et de défis au fil du temps, ajoutant que la ville s'est depuis renforcée et a fait preuve d'une grande vigueur.

Saluant la forte vitalité de la politique « un pays, deux systèmes », il a précisé que tant que le principe sera suivi sans faille, Hong Kong aura assurément un avenir encore plus radieux et contribuera davantage au grand renouveau de la nation chinoise.

Ce vendredi, M. Xi Xinping assistera à une réunion célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine et à la cérémonie inaugurale du sixième mandat du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK).

Jeudi, au cours d'une réunion avec l'ancienne cheffe de l'exécutif de la RASHK, Carrie Lam, Xi Xinping a fait l'éloge des efforts qu'elle a déployés pour mettre fermement en oeuvre le principe « un pays, deux systèmes » et la loi fondamentale, ainsi que de son rôle dans la facilitation de la transition majeure d'une situation chaotique au rétablissement de l'ordre à Hong Kong.

« Un succès retentissant »

« Un pays, deux systèmes » est une politique de base que le gouvernement chinois met en oeuvre à Hong Kong depuis qu'il a repris l'exercice de sa souveraineté le 1er juillet 1997.

Malgré les nombreux défis des 25 dernières années, la mise en pratique du principe « un pays, deux systèmes » à Hong Kong a été un « succès retentissant », a déclaré M. Xi Xinping lors de sa rencontre le 30 mai avec le chef exécutif de la RASHK, John Lee, nouvellement élu et nommé pour un sixième mandat.

La détermination du gouvernement central à mettre pleinement et fidèlement en oeuvre le principe « un pays, deux systèmes » n'a jamais vacillé, et sa volonté ne changera pas, a-t-il dit à Lee.

M. Xi Xinping a souligné à maintes reprises la nécessité de mettre pleinement et fidèlement en oeuvre le principe, de maintenir son engagement envers « un pays » et de tirer pleinement parti des avantages des « deux systèmes ».

Depuis son retour à la Chine, Hong Kong a réalisé un développement remarquable dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes ».

En 2021, l'économie de Hong Kong a atteint 2,86 billions de dollars hongkongais (environ 364 milliards de dollars), en hausse par rapport au 1,37 billion de dollars hongkongais en 1997. Au cours de la période, son commerce extérieur total de marchandises a plus que triplé, passant à 10,27 billions de dollars hongkongais.

Hong Kong s'est renforcée en tant que centre financier, maritime et commercial international. Elle a toujours été considérée par les institutions mondiales comme l'une des économies les plus libres et les plus concurrentielles dans un contexte commercial de calibre mondial.

L'espérance de vie moyenne à Hong Kong en 2021 était de 83 ans pour les hommes et de 87,7 ans pour les femmes, comparativement à 76,8 ans et 82,2 ans, respectivement, en 1997.

