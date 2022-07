L'entreprise SMOORE présélectionnée pour le programme municipal de Shenzhen de soutien au développement de la conception industrielle





Le Bureau municipal de l'industrie et des technologies de l'information de Shenzhen a dévoilé le deuxième groupe de 2022 d'entreprises présélectionnées pour le programme de soutien au développement de la conception industrielle. SMOORE, Shenzhen Skyworth et DJI ainsi que d'autres entreprises technologiques ont été présélectionnées.

Le programme de soutien au développement de la conception industrielle accompagne les centres de conception industrielle reconnus ou les équipes de conception industrielle appartenant à des entreprises dotées de capacités d'innovation renforcées, d'originalité en matière de conception et de compétences clés.

Simultanément, le Bureau municipal de l'industrie et des technologies de l'information de Shenzhen sollicite les parties présélectionnées pour diriger et accompagner à la fois les processus de fabrication avancée et les industries traditionnelles prédominantes dotées d'un potentiel en matière de conception industrielle. Enfin, les entreprises doivent également apporter des améliorations à quatre éléments en termes de design extérieur, de convivialité de l'expérience utilisateur, d'image de marque et d'assurance qualité, dans le but de transformer ces améliorations en futurs déploiements.

La liste de présélection annoncée publiquement, révèle que l'équipe de conception industrielle interne de FEELM, la marque de technologie d'atomisation phare détenu par SMOORE, se distingue grâce au « à la conception innovante et à la métamorphose de son atomiseur électronique à dosette fermée basé sur la technologie de chauffage par bobine céramique sans plomb ».

L'équipe de conception industrielle de FEELM a élaboré un certain nombre de travaux de conception qui combinent les caractéristiques technologiques, l'aspect pratique et la satisfaction du consommateur, et qui permettent à la solution d'atomisation électronique de FEELM de réunir l'expérience du consommateur et la fabrication intelligente avancée.

Entre 2020 et 2022, l'équipe de conception industrielle de FEELM a remporté huit prix internationaux prestigieux de conception, dont le Red Dot Award, le iF Design Award, le German National Design Award et le MUSE Design Award.

En 2022, FEELM a remporté simultanément quatre Red Dot Product Design Award de conception produit, plus connu sous le nom d'« Oscar » de la conception industrielle mondiale. Parmi ces produits figure un concept de vapoteuse inspiré du rouge à lèvres et de sa conception ingénieuse, dont l'embout peut être dissimulé dans le dispositif afin d'éviter tout contact avec la poussière et qui a suscité de nombreuses réactions positives en raison des notions d'hygiène et de propreté qu'il véhicule.

Une autre conception de produit récompensée est la cigarette électronique jetable écologique FEELM. La structure externe de ce produit se compose d'une feuille d'aluminium recyclable et réutilisable. La cigarette ressemble à un sachet en aluminium et sert de pochette d'emballage, réduisant ainsi une surconsommation de matériaux d'emballage.

De plus, la capacité d'automatisation de FEELM pouvant assurer une production en série de produits innovants et axés sur la conception, qui seront par la suite introduits sur le marché mondial grand public par l'intermédiaire des partenaires commerciaux mondiaux de FEELM, demeure l'une des compétences clés de l'entreprise.

En tant que leader mondial spécialisé dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, les conceptions industrielles de FEELM ne sont pas uniquement une manifestation de responsabilité sociale, mais également une preuve des capacités d'innovation de la marque, de ses investissements en R&D, de ses compétences pour bâtir des équipes de talents et de ses performances commerciales.

Totom Lu, responsable de l'équipe de conception industrielle de FEELM, déclare : « Les produits de FEELM sont conçus pour améliorer l'expérience utilisateur du point de vue des solutions technologiques de vapotage, et pour les pousser vers de nouveaux sommets. Je pense qu'à l'avenir les conceptions de solutions de vapotage à dosette fermée doivent regrouper divers aspects, notamment l'expérience produit, l'expérience émotionnelle qui consiste à identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne les remarquent et l'expérience durable qui se concentre sur la durabilité du produit. »

À propos de FEELM :

Marque de technologie phare appartenant à SMOORE, FEELM est le plus important fournisseur de systèmes de vapotage fermés au monde. S'appuyant sur la technologie leader mondiale de chauffage par bobine céramique, FEELM combine une technologie de reproduction d'arômes authentiques à une technologie électronique innovante, garantissant ainsi une sensation ultime et une expérience de vapotage premium.

À propos de SMOORE :

SMOORE est un chef de file mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, notamment la fabrication de dispositifs et de composants de vapotage pour les produits HNB (chauffés et non brûlés) sur une base ODM, avec une technologie R&D avancée, une grande capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

D'après Frost & Sullivan, SMOORE est le plus important fabricant de dispositifs de vapotage au monde en termes de revenus avec 22,8 % de part totale du marché mondial en 2021. Sa part du marché mondial est supérieure à la somme des parts de marché des fabricants de la 2e à la 5e position.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 15:30 et diffusé par :