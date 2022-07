Vuram nomme Rhys V Jones au poste de responsable mondial des services bancaires





Rhys V Jones rejoint Vuram, une société mondiale de services d'hyper-automatisation spécialisée dans l'automatisation d'entreprise low-code, en tant que responsable mondial des services bancaires le 1er juillet 2022. Rhys a plus de 17 ans d'expérience dans la transformation technologique à grande échelle, pour certains des plus grands groupes bancaires du monde. Chez Vuram, il dirige la pratique bancaire mondiale de l'organisation en tant que partenaire de confiance et conseiller en matière de low code.

En tant que professionnel chevronné du changement, Rhys a passé toute sa carrière à assurer la transformation technologique à grande échelle de certains des plus grands groupes bancaires du monde. En alignant le low code sur un modèle de ressourcement efficace, il a réduit le délai de livraison sur le marché et les coûts globaux. En outre, Rhys se concentre sur le développement des talents et croit que la formation d'une culture des talents progressive permet à une organisation d'obtenir des résultats positifs. Il vit actuellement à Londres, d'où il dirigera la pratique bancaire mondiale de Vuram.

« Après plusieurs années de partenariat avec Vuram, durant lesquelles j'ai pu observer directement les capacités et les talents au sein de l'organisation, je suis très heureux de rejoindre une entreprise qui place les gens au coeur de ses préoccupations, tout en continuant à développer un service d'hyper-automatisation de premier plan », a déclaré Rhys à propos de son arrivée chez Vuram.

Alors que Vuram se positionne fermement comme un catalyseur pour permettre aux organisations bancaires, de services financiers et d'assurance de se lancer dans des parcours de transformation numérique, l'organisation élargit considérablement sa main-d'oeuvre et sa présence mondiale pour servir sa clientèle croissante.

À propos de Vuram

Vuram est une société mondiale de services d'hyper-automatisation spécialisée dans l'automatisation d'entreprise low-code. Depuis sa création en 2011, Vuram a maintenu 100 % de succès client et 100 % de références clients. Dirigée par des personnes passionnées, Vuram a mené avec succès la transformation numérique pour plusieurs entreprises clientes satisfaites à travers le monde.

Vuram a reçu plusieurs reconnaissances importantes, notamment la liste Inc 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis, le « vendeur passionné » de HFS (2020) et le « Rising Star - Product Challenger » en Australie par ISG dans le rapport ISG Provider Lenstm 2021. Vuram s'est toujours classée dans les meilleurs lieux de travail de l'Inde, certifiés par l'institut Great Place to Work®.

