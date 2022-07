Logility acquiert le fournisseur de logiciels d'optimisation de réseaux Starboard Solutions





Logility, Inc, un leader de l'innovation dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement au service de l'entreprise durable et à grande endurance, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'acquisition définitif avec Starboard Solutions Corp, un innovateur de logiciels de conception de réseaux logistiques de Traverse City dans le Michigan (États-Unis d'Amérique).

Les logiciels de Starboard permettent de créer un jumeau numérique interactif du réseau physique des chaînes d'approvisionnement et utilise une technologie de jeu pour offrir une expérience intuitive permettant aux utilisateurs d'analyser facilement les réponses aux questions du type « What If... » comme par exemple « Et si j'ajoutais un autre point de distribution ? », « Et si je consolidais la production sur un seul site ? », « Et si je changeais mes sources d'approvisionnement ? », ou encore « Et si je réacheminais par un port différent ? »

Starboard propose une solution de visualisation de la chaîne d'approvisionnement unique en son genre qui permet à ses utilisateurs d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement pour les nouvelles destinations, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas forcés de conformer leurs plans à des destinations physiques existantes. En conjuguant les coûts de référence fiables fournis par Starboard et les structures de données de Logility sur les voies de fret et les délais, les utilisateurs pourront analyser rapidement les options qui s'offrent à eux dans les régions pour lesquelles ils ne disposent pas de données préalables et d'identifier les emplacements optimaux pour leurs futurs usines, entrepôts ou sites 3PL. Le logiciel de conception de réseaux de Starboard se démarque par son caractère intuitif et facile à utiliser. Conçu pour une utilisation continue, le logiciel permet de concevoir des solutions potentielles aux perturbations inattendues des chaînes d'approvisionnnement sans devoir recourir à des projets de consultation.

« Aujourd'hui plus que jamais, les responsables de chaînes d'approvisionnement ont besoin de solutions qui les aident à voir plus loin, à planifier en fonction des changements prévisibles et à s'adapter rapidement pour que leurs entreprises puissent continuer à advancer. C'est ce que l'ajout des solutions de Starboard au portfolio de Logility offre à nos clients, et bien davantage » a déclaré Allan Dow, président de Logility. « Starboard donne aux clients de Logility la confiance dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions en matière d'investissements de plusieurs milliards de dollars en fonction du profil de durabilité, du risque, du coût et du service. »

L'intégration des solutions de Starboard à la plateforme de chaîne d'approvisionnement numérique de Logility permettra aux responsables de chaînes d'approvisionnement d'améliorer l'efficacité de leurs processus IBP. Quand cette intégration sera disponible, les utilisateurs pourront :

Minimiser les risques en mesurant et en effectuant le suivi des futures livraisons de chaque fournisseur et en identifiant les engorgements éventuels.;

S'adapter si nécessaire à d'autres scénarios logistiques et trouver de nouveaux fournisseurs

Comprendre et réduire les taux d'émission grâce à la première plateforme d'émissions de type Scope 3 du marché

Déterminer les coûts totaux encourus, en mesurant les tarifs et les taxes à chaque noeud.

Les utilisateurs seront en mesure de modifier leur chaîne logistique en quelques minutes pour réagir aux perturbations. Ils pourront également mettre à jour leur plan d'exploitation au sein de la plateforme de chaîne d'approvisionnement numérique Logility et mettre en oeuvre un nouveau paradigme opérationnel.

« Nous avons lancé Starboard pour mettre à la disposition des responsables de chaînes logistiques un outil moderne et facile à utiliser qui leur permet de visualiser leurs chaînes logistiques et de prendre de meilleures décisions », a déclaré Steve Johanson, PDG de Starboard. « Nous continuons de poursuivre cet objectif en unissant nos forces avec un leader reconnu dans le domaine de la technologie de planification logistique tel que Logility. Notre approche en matière d'innovation et de service à la clientèle aura sans aucun doute un impact positif pour nos clients et pour le marché dans son ensemble. »

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur la plateforme de chaîne d'approvisionnement numérique Logility®.

À propos de Logility

En accélérant la chaîne d'approvisionnement numérique durable, Logility aide les entreprises à saisir de nouvelles opportunités, à percevoir et à répondre aux dynamiques changeantes du marché et à gérer de manière plus rentable leurs activités mondiales complexes. En combinant de manière innovante l'intelligence artificielle (IA) et les analyses avancées, la plateforme de chaîne d'approvisionnement numérique Logility® automatise la planification, accélère les temps de cycle, augmente la précision, améliore les performances opérationnelles, met fin aux confinements commerciaux et offre une meilleure visibilité. La plateforme SaaS de Logility transforme les processus de planification des ventes et opérations (S&OP) et de planification intégrée des activités (IBP). Elle transforme aussi la planification de la demande, des stocks et du réapprovisionnement ; l'approvisionnement mondial ; la gestion de la qualité et de la conformité ; la gestion du cycle de vie des produits ; l'optimisation de l'approvisionnement et des stocks ; la planification et l'ordonnancement de la fabrication ; la planification, l'assortiment et la répartition des marchandises au détail. Parmi les clients de Logility figurent Big Lots, Husqvarna Group, Parker Hannifin, Sonoco Products et Red Wing Shoe Company. Logility est une filiale à part entière d'American Software, Inc. (NASDAQ : AMSWA). Pour découvrir comment Logility peut vous aider à prendre plus rapidement des décisions plus intelligentes, consultez le site www.logility.com.

À propos de Starboard

Starboard répond aux questions de conception logistique avec la rapidité et la lucidité dont ont besoin les responsables de chaînes d'approvisionnement. Associant une architecture moderne sans serveur à la technologie de jeux, la plateforme Navigator de Starboard est le moyen le plus simple et le plus rapide de modéliser les chaînes d'approvisionnement, de poser des questions hypothétiques et de déployer la meilleure solution. Au service d'entreprises de premier plan dans les secteurs des biens de consommation, de la vente au détail, de la fabrication discrète, des fournisseurs de services logistiques et du conseil en gestion dans le monde entier, Starboard est la plateforme de conception de la chaîne d'approvisionnement qui connaît la croissance la plus rapide et la technologie la plus récente du marché.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starboardcorp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

