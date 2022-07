Nilfisk choisit la solution de centre de contact Talkdesk





Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact cloud pour les entreprises obsédées par le client, et NetNordic Denmark, un intégrateur de systèmes dans le cloud et seul partenaire Talkdesk autorisé dans les pays nordiques, collaborent pour fournir une solution de centre de contact pour Nilfisk. Le pionnier danois de la technologie de nettoyage et des produits de nettoyage haut de gamme a choisi la solution Talkdesk ? mise en oeuvre par NetNordic ? car ses fonctionnalités uniques d'engagement de la main-d'oeuvre basées sur l'intelligence artificielle (IA) permettront à Nilfisk de transformer à la fois l'expérience agent et l'expérience client (CX).

L'ingénieur danois P.A. Fisker a fondé Nilfisk en 1906, inspiré par l'amour du savoir et son ambition de construire une entreprise axée sur la technologie. En 1910, la société a développé et breveté le premier aspirateur électrique en Europe, jetant les bases d'un engagement de plus de 100 ans à fournir des solutions de nettoyage innovantes. Aujourd'hui, Nilfisk continue de faire progresser la technologie d'entretien et de nettoyage des sols à travers le monde. Les produits Nilfisk, un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de nettoyage professionnels, sont vendus dans plus de 100 pays.

Talkdesk CX Cloudtm, une solution d'expérience client de bout en bout, fournira à Nilfisk une plateforme de centre de contact modernisée et basée sur le cloud qui peut évoluer avec l'entreprise. Talkdesk Quality Managementtm permettra à Nilfisk de tirer parti des fonctionnalités intelligentes de surveillance des contacts et de reporting, pour une vision plus holistique de la satisfaction des clients et de l'efficacité des agents. Talkdesk QM Assisttm, alimenté par l'IA, automatisera le processus de gestion de la qualité avec des transcriptions consultables et une analyse des sentiments, prenant ainsi en charge des opportunités de coaching en temps réel plus significatives et plus efficaces pour l'équipe Nilfisk d'agents du service client, travaillant dans toutes les régions du monde. De plus, Talkdesk for Salesforcetm rationalisera les opérations, tout en maintenant un engagement personnalisé sur tous les canaux.

« Nous visons à fournir des expériences transparentes à tous les points de contact pour nos clients », a déclaré Ben Quirk, vice-président, service à la clientèle, États-Unis et Europe chez Nilfisk. « La surveillance de ces points de contact pour aider nos agents à offrir la meilleure expérience possible fait partie intégrante de notre engagement client. La solution Talkdesk permettra à Nilfisk d'automatiser nos efforts de gestion de la qualité. Nous estimons que les fonctionnalités basées sur l'IA de Talkdesk peuvent rationaliser 50 % à 75 % du processus de surveillance des contacts pour nos gestionnaires, ce qui leur permet d'évaluer un plus grand volume de conversations et de fournir un coaching en temps réel à nos agents du service clientèle ».

« NetNordic est un conseiller mondial de confiance en communications unifiées pour Nilfisk depuis de nombreuses années, et nous connaissons bien les opérations de Nilfisk grâce à cette collaboration précieuse », a déclaré Jan Brandi, spécialiste des ventes UC et centre de contact chez NetNordic. « Nous pensons que le centre de contact alimenté par Talkdesk rationalisera les opérations de Nilfisk et fournira à ses clients des engagements hautement personnalisés. Nous sommes heureux de soutenir Nilfisk dans la mise en oeuvre et la maintenance de sa nouvelle solution cloud mondiale ».

« Quelle que soit la catégorie de produit, il existe une vérité universelle pour les marques ? la qualité du produit est importante, mais la capacité à répondre aux demandes des clients et d'offrir une expérience agréable est primordiale. Les marques qui cherchent à évaluer et à apprendre de leurs interactions avec les clients cultiveront des stratégies CX qui garantissent des relations durables et la fidélité à la marque », a déclaré Tiago Paiva, président-directeur général de Talkdesk. « Avec la solution Talkdesk, Nilfisk peut faire en sorte que chaque conversation client compte. Nous sommes fiers de nous associer à NetNordic et Nilfisk pour créer des expériences client réjouissantes ».

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud, pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d'expérience client privilégiant l'automatisation optimisent les processus de service clientèle les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d'innovation, notre expertise verticale et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences client, quels que soient le secteur et le canal utilisé, avec pour résultat une plus grande satisfaction de la clientèle et une accélération des résultats commerciaux.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou des marques déposées ® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique ni affiliation ni promotion de leur part.

À propos de NetNordic

NetNordic Group est un intégrateur de systèmes nordique spécialisé dans les infrastructures sécurisées, le réseau, la collaboration, ainsi que le multi-cloud et l'application enablement. NetNordic fournit des solutions et des services spécifiques aux clients. Nous nous efforçons toujours d'être le « meilleur compagnon » de nos clients, nous voulons aider nos clients dans leur habilitation numérique à travers la conception, la livraison et la gestion de la prochaine génération de services et de solutions.

À propos de l'écosystème de partenaires Talkdesk :

L'écosystème mondial de Talkdesk représente un réseau diversifié de revendeurs, de partenaires d'alliance stratégique, de distributeurs cloud et de fournisseurs de technologie de premier ordre axés sur la fourniture d'un meilleur moyen pour les organisations de créer des moments plus significatifs et mémorables avec leurs clients. Ces partenaires assistent Talkdesk pour aider les clients de tous les secteurs et du monde entier à offrir des expériences client qui renforcent la confiance et la fidélité.

