ADC Therapeutics nomme Jean-Pierre Bizzari, MD, à son conseil d'administration

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) a annoncé aujourd'hui la nomination du spécialiste du développement de médicaments oncologiques Jean-Pierre Bizzari, MD, à son CA. Par ailleurs, Ameet Mallik, nommé au poste de PDG de la société en mai 2022, rejoindra également le CA.

"La nomination de Jean-Pierre représente un ajout exceptionnel à notre conseil d'administration," a déclaré Ron Squarer, président du CA d'ADC Therapeutics. "Son rôle prépondérant dans le développement et l'approbation des traitements oncologiques de premier plan dans les marchés internationaux apportera une perspective précieuse à ADC Therapeutics, alors que nous faisons progresser un solide portefeuille de CAM destinés au traitement des cancers hématologiques et des tumeurs solides."

Le Dr Jean-Pierre Bizzari est un oncologue de renommée internationale qui possède plus de 35 années d'expérience dans le domaine du développement de médicaments oncologiques. Il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur du Groupe, Développement clinique de médicaments oncologiques chez Celgene Corporation, où il était chargé du développement clinique et des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie/ Pacifique. Pendant son mandat chez Celgene, il a supervisé le développement et l'approbation de produits oncologiques de premier plan y compris REVLIMID® (lénalidomide), VIDAZA® (azacytidine) et ABRAXANE® (nab-paclitaxel). Le Dr Bizzari a également occupé le poste de vice-président, Développement clinique en oncologie, chez Sanofi-Aventis (anciennement Rhône-Poulenc, Rhône-Poulenc Rorer et Aventis) où il a supervisé l'approbation d'ELOXATIN® (oxaliplatine), de TAXOTERE® (docétaxel) et de ELITEK® (rasburicase).

Le Dr Bizzari est actuellement membre du comité consultatif scientifique de l'Institut national français du cancer et de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Il est également membre du comité consultatif scientifique et du CA de nombreuses sociétés pharmaceutiques internationales. Le Dr Bizzari a reçu plusieurs distinctions de l'industrie. Il est l'auteur de centaines d'articles et publications scientifiques.

Le Dr Bizzari est diplômé en médecine de l'Université de Nice. Il a été formé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, à l'Ontario Institute for Cancer Research et au McGill Rosalind and Morris Goodman Cancer Research Centre (anciennement le McGill Cancer Center) à Montréal, au Canada.

"Avec sa plateforme de CAM exclusive validée suite à l'approbation de ZYNLONTA® par la FDA, un solide portefeuille de cibles de tumeurs solides et une équipe mondiale dédiée à transformer la vie des patients, ADC Therapeutics est destinée à miser sur son succès," a affirmé le Dr Bizzari. "Je suis impatient de travailler avec le conseil d'administration pour donner suite à la dynamique positive d'ADC Therapeutics et faire la différence pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter."

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la région de la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

