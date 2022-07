Le vénérable MMORPG Mabinogi lance The Great Era Of Commerce (« La Grande Ère du Commerce ») avec la première des deux mises à jour de l'été





Mabinogi, le MMORPG fantastique et gratuit de Nexon, a annoncé aujourd'hui une très grosse mise à jour en deux parties pour l'été, dont la première se concentre sur l'expansion du Commerce du joueur, notamment avec des améliorations apportées aux systèmes de commerce et de troc, de nouveaux ports, ainsi que de toutes nouvelles zones marchandes disponibles en Iria.

Afin de donner au monde d'Erinn de Mabinogi une ambiance plus connectée et dynamique, les ports ont fait l'objet d'une véritable renaissance, et un syndicat de commerce a été créé proposant de grands navires pour porter les joueurs vers leur destination plus rapidement. Construisez votre empire marchand grâce à un tout nouveau magasin de commerce en Iria, offrant la vente d'articles à durée limitée, et des changements profitables du système commercial ; la compétence essentielle Commerce est ainsi élargie avec de nombreux ajouts économiques. Des moyens de transport rentables, sous la forme de chameaux et de traîneaux à chiens, sont désormais à la disposition du joueur pour ouvrir des voies commerciales.

Les joueurs peuvent aussi travailler à l'augmentation de leur Score de Commerce saisonnier, pendant toute la saison de Commerce, d'une durée de quatre mois, afin de rehausser leur Rang de commerce saisonnier, et obtenir ainsi les récompenses correspondantes au rang atteint. Les récompenses décernées aux premiers commerçants à la fin de la saison incluent des Potions de renaissance, des Outils de refonte précis, ou un coupon pour le titre du Champion du Commerce qui renforce les joueurs en leur attribuant une augmentation de +5 % des dégâts critiques, +150 % d'EXP de mission de combat Baltane, et +10 % d'EXP de combat lorsqu'il est équipé.

Dans la deuxième partie de la mise à jour d'été, de Mabinogi, prévue pour juillet, les joueurs pourront s'associer avec d'autres marchands, déplacer des marchandises dans les ciels d'Erinn, protéger des convois contre les pillards, et plus encore ! Découvrez l'ère de l'enthousiasme dans Mabinogi cet été !

Pour en savoir plus sur Mabinogi, rendez-vous sur le site Web officiel, et suivez @mabinogi sur Facebook pour les toutes dernières informations.

Actifs : Image

Réseaux sociaux : Facebook / Twitter / Instagram / Twitch / YouTube / Discord

À propos de Mabinogi http://mabinogi.nexon.net/

Sorti en 2008, Mabinogi est un MMORPG gratuit et immersif, qui vous plonge dans un monde où des aventures mystiques vous attendent. Personnalisez vos héros d'inspiration manga avec plusieurs milliers d'options de customisation, allant de la coiffure aux tenues, en passant par les traits du visage. Choisissez votre classe parmi les dizaines disponibles, que vous ayez envie d'incarner une fine gâchette, un archer, un musicien, un couturier ou un cuisinier. Libre aux joueurs d'emprunter le chemin qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse de suivre les péripéties d'un aventurier ou de contribuer à la création du commerce florissant d'un artisan doté de capacités uniques.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America a le même esprit pionnier et d'innovation que sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, et conçoit les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 11:05 et diffusé par :