Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Pow Wow international de Wendake





QUÉBEC, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 25 500 $ au Pow Wow international de Wendake, qui aura lieu jusqu'au 3 juillet 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Pow Wow international de Wendake est une porte ouverte sur la culture des Premières Nations. Il permet de célébrer en famille ou entre amis la beauté des traditions autochtones. Les festivals et les événements sont des moments de partage culturel et de dynamisme social, qui contribuent à la vitalité de la société québécoise. Je tiens à souligner l'importance de la communauté de Wendake, qui fait rayonner la richesse de son patrimoine ici et ailleurs. J'invite aussi les participants à prolonger leur séjour dans la région de la Capitale-Nationale afin de découvrir son caractère historique et ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Capitale-Nationale est un lieu de découvertes et d'échanges. Je suis heureux du soutien de notre gouvernement au Pow Wow international de Wendake, un événement rassembleur et festif. Je remercie la communauté de Wendake de nous inviter à partager ces festivités dans la joie et le bonheur. J'invite à mon tour les visiteurs et les gens de Québec à profiter du moment pour redécouvrir les lieux qui les entourent. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 10:00 et diffusé par :