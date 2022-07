Déclaration du ministre Fraser concernant la Fête du Canada





HALIFAX, NS, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« À l'occasion du 155e anniversaire de la Confédération, je souhaite à tous les Canadiens une très belle Fête du Canada. Je tiens également à offrir un accueil des plus chaleureux à toutes les personnes qui célèbrent leur première Fête du Canada en tant que nouveaux Canadiens, ainsi qu'aux milliers d'Afghans et d'Ukrainiens qui sont arrivés au cours des derniers mois.

Cette année, je me réjouis de célébrer la Fête du Canada grâce à la première cérémonie de citoyenneté hybride. Aujourd'hui, de nouveaux Canadiens prêteront le serment de citoyenneté pendant une cérémonie en personne pour la première fois depuis deux ans, et ils seront joints de façon virtuelle par des candidats de partout au pays. Une Webdiffusion de l'événement aura lieu de Queen's Marque, à Halifax, au moment où nous accueillons 49 nouveaux arrivants dans la famille canadienne.

Devenir Canadien est un moment charnière du parcours d'un nouvel arrivant, et cela marque le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire au Canada. De nombreuses personnes sont venues pour obtenir de nouvelles possibilités économiques, certaines voulaient être réunies avec leur famille et d'autres ont fui la guerre, la violence et la persécution à la recherche d'un havre de paix. Je suis fier que nous partagions un profond engagement communautaire visant à aider les personnes les plus vulnérables dans le monde et continuons d'accueillir et d'inclure de nouveaux arrivants à bras ouverts dans des communautés à l'échelle du Canada.

En tant que pays, l'une de nos plus grandes forces est la diversité. Depuis les débuts de l'histoire du Canada, les nouveaux arrivants font partie intégrante du tissu de nos communautés. Ils alimentent notre économie en apportant des compétences essentielles dans des secteurs clés, en aidant à faire avancer la reprise à la suite de la pandémie par la création de nouvelles entreprises et en appuyant les personnes dans le besoin par le biais du bénévolat dans leurs communautés. Plus que jamais, ils nous aident à bâtir un Canada plus diversifié, inclusif et prospère.

Alors que les communautés autochtones continuent de se rétablir de l'événement des lieux de sépulture non marqués, nous reconnaissons également notre responsabilité collective à titre de Canadiens pour continuer à travailler aux fins de la réconciliation et honorer les contributions inestimables des Autochtones à l'histoire, à la culture et aux traditions du Canada.

Pour de nombreuses personnes, le parcours à destination du Canada est parsemé d'embuches et d'incertitude, et le chemin vers la citoyenneté constitue un défi. Chaque fois qu'un nouvel arrivant prête le serment de citoyenneté, il s'agit d'une réflexion sur son travail acharné, sa persévérance et son dévouement à l'égard du Canada. C'est pourquoi j'invite les Canadiens d'un océan à l'autre à tisser des liens avec des nouveaux arrivants, à réfléchir sur l'importance de la citoyenneté, des droits et des libertés qu'elle offre et à célébrer la richesse que la mosaïque culturelle du Canada apporte à nos vies, aujourd'hui et tous les jours. »

