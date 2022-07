Hausse des ventes de yachts en Asie du Sud-Est





Boat Lagoon Yachting vend 85 yachts dans la région

BANGKOK, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Boat Lagoon Yachting, l'un des plus grands concessionnaires de yachts d'Asie du Sud-Est, opérant à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et aux Maldives, a annoncé aujourd'hui qu'il avait enregistré des ventes record de 85 yachts de luxe au cours des 24 derniers mois, dont 42 étaient des yachts neufs.

M. Vrit Yongsakul, directeur général du groupe Boat Lagoon Yachting, a déclaré : « Nous représentons Princess Yachts depuis 27 ans dans cinq pays, et ces deux années ont été les plus fortes ».

« Les ventes ont bondi, en grande partie grâce à notre base de clients fidèles, lesquels passent à des bateaux plus grands, et aux recommandations de leurs amis qui recherchent l'assurance du service d'un concessionnaire local de longue date. Environ la moitié de ces ventes de nouveaux yachts ont été réalisées auprès de clients existants ».

Il a ajouté qu'en raison de cette tendance, au cours des 24 derniers mois, les yachts les plus vendus sont également devenus les plus grands, 30 des nouveaux yachts vendus mesurant 70 pieds et plus.

« Il y a quelques années, Boat Lagoon Yachting a vendu le premier yacht Princess Y75 de 80 pieds au monde - la coque numéro un ? et, depuis lors, cette gamme a continué à être la plus réussie de la région pour Boat Lagoon Yachting. Parmi les yachts que nous avons vendus dans cette gamme de taille figurent six unités de la dernière série Princess Y85. Et, rien que cette année, nous avons également vendu trois des yachts phares de 95 pieds de Princess Yachts, dont deux X95 et un Y95, ce dernier étant, là encore, le premier vendu au monde - coque numéro un », a déclaré M. Yongsakul.

Selon M. Yongsakul, même si la région a bénéficié du dynamisme du secteur mondial de la plaisance, Singapour et surtout la Thaïlande font figure d'exception en étant des marchés plus difficiles et plus exigeants.

« Il s'agit de pays où le bouche-à-oreille et les relations à long terme sont les clés du succès, ce qui a permis à Boat Lagoon Yachting de s'assurer une part de marché supérieure à 75 % des ventes de nouveaux yachts de 55 à 100 pieds fabriqués par une marque mondiale », a-t-il déclaré.

« Ayant vendu plus de 90 bateaux neufs dans cette gamme de taille ces dernières années, nous avons la chance d'avoir une famille de propriétaires qui sont prêts à passer à des yachts plus grands. Dans le même temps, les nouveaux designs étonnants de la gamme contribuent à attirer un nombre croissant de nouveaux plaisanciers dans cette activité passionnante.»

Boat Lagoon Yachting est l'une des organisations d'importation, de distribution et d'après-vente de yachts de luxe les plus anciennes de la région, avec 30 ans d'expérience. Elle possède l'une des plus grandes installations d'entretien et de service pour yachts d'Asie du Sud-Est, ainsi que des marinas et des chantiers navals parmi les activités de son groupe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1850985/Vrit_Yongsakul.jpg

