Digi International dévoile le module Digi XBee LR pour la connectivité LoRaWAN destiné aux déploiements de l'IdO

Digi International®, (NASDAQ : DGII), un fournisseur mondial de premier plan de produits, de solutions et de services de connectivité d'Internet des Objets (IdO), a dévoilé aujourd'hui le Digi XBee® LR, le premier module de communication de classe XBee préintégré et précertifié pour les capteurs et les noeuds d'extrémité utilisant le LoRaWAN. Couplé aux riches capacités de gestion de la connectivité, des appareils et des passerelles de Digi X-ONtm?sa plateforme dans le cloud des données d'IdO de réseau étendu à basse consommation (Low-Power Wide Area, LPWA)?Digi offre une solution d'IdO complète avec un approvisionnement et un déploiement automatisé afin d'aider les entreprises à réaliser un RSI important et un accès au marché plus rapide.

Le module Digi XBee LR introduit une nouvelle option de connectivité pour l'une des empreintes de module d'IdO sans fil les plus largement adoptées, avec plus de 20 millions d'appareils déployés. Ce module entièrement développé, testé et certifié offre aux équipementiers la liberté de créer des solutions de cloud public ou privé innovantes pour les organisations dans l'agriculture, l'énergie, la logistique, la production, les services publics et d'autres secteurs. Ces applications peuvent aller de l'irrigation de précision à l'automatisation des bâtiments, au suivi d'actif de surveillance à distance, aux compteurs de services utilitaires, et plus encore.

La prise en charge du protocole LoRaWAN permet au Digi XBee LR de supporter la connectivité dans le cloud par l'intermédiaire de passerelles LoRaWAN et d'outils de nuage de serveur de réseau LoRaWAN Digi et non-Digi. Le produit sera expédié à l'origine dans un facteur de forme MMT avec des variantes SMT et TH. Caractéristiques clés du Digi XBee LR :

Précertification - Certifications modulaires pour les normes FCC, IC et CE.

- Certifications modulaires pour les normes FCC, IC et CE. Compatibilité LoRaWAN ? Prend en charge le protocole de mise en réseau longue portée à faible puissance bâti sur la technique de modulation radio LoRa.

Prend en charge le protocole de mise en réseau longue portée à faible puissance bâti sur la technique de modulation radio LoRa. Versatilité d'empreinte ? S'intègre au matériel existant dans les empreintes MMT, SMT, et TH avec une puissance consommée de 600 nA.

? S'intègre au matériel existant dans les empreintes MMT, SMT, et TH avec une puissance consommée de 600 nA. Approvisionnement « Zero-Touch » ? Approvisionne et maintient à distance l'appareil qui a intégré le Digi XBee LR à l'aide du cloud Digi X-ON

? Approvisionne et maintient à distance l'appareil qui a intégré le Digi XBee LR à l'aide du cloud Digi X-ON UGS unique ? Une seule empreinte avec une prise en charge régionale pour plusieurs bandes, y compris la US915, l'EU868, l'AS923, et d'autres.

« Digi est ravie d'annoncer cette addition attendue de longue date à la famille XBee, » a déclaré Steve Ericson, vice-président et directeur général de la division Solution OEM de Digi. « Non seulement nous élargissons le puissant écosystème de Digi XBee avec l'addition de la technologie LoRaWAN, mais les clients LoRaWAN peuvent également exploiter notre plateforme dans le cloud extrêmement évolutive Digi X-ON pour permettre des mises sur le marché plus rapides et une solution facile à déployer avec des services de données avancés pour nos clients. »

Digi XBee LR sera disponible en quantités d'échantillons pour une évaluation au quatrième trimestre de 2022. Pour d'autres mises à jour sur les disponibilités, inscrivez-vous ici.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d'objets, à ce jour, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

