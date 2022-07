Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête du Canada





OTTAWA, ON, le 1er juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Aujourd'hui, on célèbre le pays qu'on aime et les gens avec qui on le partage. Plus de 38 millions de personnes vivent au Canada : des Canadiens qui habitent dans des villes ou des villages, petits et grands; qui font partie des nations autochtones; ou qui sont ici depuis des semaines, des mois, des années ou des générations.

« Le Canada prend sa force de sa diversité. Quelles que soient nos croyances, nos origines, la couleur de notre peau, notre langue ou notre orientation sexuelle, on est tous égaux dans ce grand pays.

« Aujourd'hui, c'est le moment de célébrer notre pays. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le coeur à la fête en raison des torts historiques du Canada. Même si on ne peut pas changer l'histoire, on peut continuer notre travail pour bâtir un meilleur avenir. Un avenir qui reflète nos valeurs d'espoir, de résilience, de bonté, de respect et de générosité.

« Génération après génération, les Canadiens se sont montrés à la hauteur de ces valeurs. Par exemple, quand on a adopté notre charte en 1982, quand on a pris soin les uns des autres pendant la pandémie et, chaque jour, quand on accueille des réfugiés à bras ouverts.

« Aujourd'hui, on a tous l'occasion de renouveler notre engagement envers ces valeurs qui sont représentées par l'unifolié. Parce que notre drapeau est plus qu'un symbole - c'est une promesse. Une promesse de possibilités. Une promesse de sécurité pour ceux qui fuient la violence et la guerre. Et une promesse de vie meilleure.

« Alors qu'on se rassemble aujourd'hui, pensons à ce que notre pays représente pour nous tous - et, demain, continuons nos efforts pour être à la hauteur de tout ce que le Canada a à nous offrir. Ma famille et moi vous souhaitons une très bonne fête du Canada! »

