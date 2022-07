Appel à l'Église catholique : la visite du pape est trop importante pour en faire un rendez-vous manqué pour les survivantes et survivants des pensionnats autochtones





WENDAKE, QC, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - Une vive déception et des inquiétudes émergent alors que les survivantes et survivants issus des Premières Nations apprennent qu'ils n'auront accès qu'à 400 places réservées à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré lors de la visite papale le 28 juillet prochain. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) fait appel à l'Église pour que la réconciliation et la guérison des survivantes et survivants des pensionnats autochtones demeurent au coeur de la visite du pape François.

« Nous n'avons que quelques jours pour fournir 400 noms. Comment pouvons-nous faire ce choix alors que nous estimons le nombre de survivantes et survivants des pensionnats à quelques milliers chez les Premières Nations? Nous sentons déjà grandir la déception et nous tenons à rappeler qu'il est essentiel d'assurer une proximité avec le pape aux survivants et survivantes pour qui cela représente un pas essentiel dans leur cheminement vers la guérison. C'est l'objectif même de la visite du pape. Il ne faut pas en faire un rendez-vous manqué », déclare Ghislain Picard, Chef de l'APNQL.

L'APNQL, qui réitère sa collaboration afin de favoriser la réconciliation, invite l'Église catholique à offrir aux survivantes et survivants des pensionnats toute la place que leurs blessures exigent. « Les excuses de l'Église sont attendues depuis longtemps, elles doivent se faire dans l'accueil et la compassion. Ces attentes plus que légitimes ne peuvent être déçues », conclut le Chef Picard.

