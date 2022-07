Une grande fête des pompiers montréalais, sous l'appellation Rendez-vous familial des pompiers de Montréal, sera ouverte aux enfants et au grand public le week-end des 2 et 3 juillet au parc Angrignon





MONTRÉAL, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans un esprit festif et familial que les pompiers de Montréal accueilleront parents et enfants les samedi 2 et dimanche 3 juillet, de 10 h 00 à 16 h 00, au parc Angrignon, en marge de ce grand Rendez-vous familial qui ponctuera la tenue de l'une des dix compétitions canadiennes Firefit Championships qui se dérouleront dans plusieurs grandes agglomérations urbaines du Canada.

Le Challenge FireFit

Les visiteurs pourront observer combien il faut de force de caractère, de force physique et de résistance pour pouvoir, en situation d'urgence, monter une tour de 5 étages avec une longueur de boyau de 45 livres à l'épaule, en redescendre le plus rapidement possible en touchant toutes les marches, déplacer une poutre d'acier de 165 livres au moyen d'une masse de 9 livres, courir un parcours de 140 pieds autour de bornes-fontaines avec une lance à incendie chargée d'eau qui doit être transportée sur une distance de 75 pieds.

Ces compétitions illustreront parfaitement l'ampleur et la complexité de la mission et du travail des pompiers en matière de sauvetage de personnes, lors de tragédies ou d'accidents de toute nature; travail auquel s'ajoute le combat des incendies.

« Ce n'est pas par hasard que l'on a baptisé cette épreuve les « deux minutes les plus intenses du sport » qui font appel aux ressources cachées et les plus profondes des soldats du feu » ont dit le président de l'Association des pompiers de Montréal, Chris Ross, et le responsable du comité d'organisation, Marc-André Gosselin, qui ont ajouté que celle-ci consacrait l'effort suprême qui doit être consenti pour terminer le parcours imposé en traînant aussi un mannequin de 175 livres sur une distance 100 pieds.

« Le coefficient de difficulté est incroyablement grand et exigeant » a poursuivi monsieur Gosselin en spécifiant que toutes ces épreuves devront obligatoirement être complétées le plus rapidement possible, tout en portant la tenue intégrale du pompier pesant 20 lbs, ainsi qu'un appareil respiratoire de 25 lbs branché à la partie faciale de l'équipement des participants.

Sur une note plus ludique et divertissante, un parcours miniature de pompiers sera mis en place pour les tout-petits qui pourront aussi profiter de jeux gonflables divers, de séances de maquillage et d'échanges avec les mascottes de l'événement qui assureront l'animation des lieux. Tous, grands et petits, pourront aussi admirer les camions de pompiers d'une autre époque ainsi que de nombreuses pièces d'antiquité de la collection du Musée des pompiers-auxiliaires de Montréal : des éléments qui attirent tant la curiosité que l'admiration des visiteurs.

Dans des instants criants de réalisme, les pompiers procèderont également à la simulation d'un sauvetage de personnes par désincarcération. Pour le comité organisateur, il y en aura plein la vue pour tout le monde lors de cet événement thématique pompier au parc Angrignon, à deux jets de pierre du métro Angrignon.

Cette épreuve nationale inspirée de l'expérience américaine appelée le Firefighter Combat Challenge trouvera son point culminant en septembre prochain, avec la présentation du Championnat canadien, à Spruce Meadows en Alberta.

