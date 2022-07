NielsenIQ et GfK s'associent pour créer un leader mondial en informations et analyses dans le domaine de la consommation et de la distribution.





NielsenIQ et GfK SE ("GfK"), deux leaders mondiaux dans le domaine des services d'information, annoncent aujourd'hui un accord définitif par lequel les sociétés projettent de se réunir afin de créer de nouvelles capacités dans le domaine de la mesure de la consommation et de la distribution. Grâce à une technologie de pointe hébergée dans le cloud, l'association des deux entités rassemblera des données et des analyses complémentaires, afin de fournir une vision complète des dépenses des acheteurs via une lecture totale du magasin, permettant aux clients d'anticiper les tendances et de réagir plus rapidement aux besoins et attentes des consommateurs. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

La position de leader de GfK dans le domaine des biens technologiques et des biens durables dans 67 pays, combinée au leadership de NielsenIQ dans la mesure des biens de grande consommation dans 90 pays, permettra l'expansion au sein de ces industries mais également dans de nouveaux segments de marché. En s'appuyant sur de plus vastes ressources, sur davantage de talents en technologies et opérations dans le monde entier, le nouvel ensemble innovera et mettre de nouveaux produits sur le marché encore plus rapidement, avant de les déployer dans davantage de pays et d'industries. Les deux entreprises sont convaincues de l'intérêt stratégique de cette combinaison d'activités et vont poursuivre leur expansion, tant en termes de géographies que de secteurs d'activités.

"Au cours de l'année écoulée, NielsenIQ a investi à la fois en interne et en externe, que ce soit en matière de couverture du marché, de technologies de pointe ou encore d'analyse prédictive, pour permettre à nos clients d'avoir une compréhension complète de leurs consommateurs", déclare Jim Peck, Président Exécutif et CEO de NielsenIQ. "La mise en commun de nos capacités de leaders sur le marché nous permettra d'accélérer toujours plus en matière d'innovations, afin de servir au mieux notre base de clients élargie et de fournir une valeur significative pour toutes les parties prenantes. Ensemble, avec GfK, nous avons l'opportunité d'influencer l'avenir de la mesure mondiale du commerce et de la consommation - un avenir qui s'annonce rapide, agile et connecté. "

Grâce à la combinaison de la plateforme cloud « Connect » et des technologies de mesure omnicanale de NielsenIQ et de la plateforme « gfknewron » récemment lancée par GfK, l'entreprise deviendra un véritable leader en termes de données analytiques. Ses solutions fourniront une vue harmonisée, granulaire et cohérente du comportement d'achat des consommateurs sur l'ensemble des circuits et catégories de produits, ce qui permettra de prendre des décisions en temps réel pour améliorer les performances et alimenter la croissance. Les deux sociétés réuniront un large éventail de talents et d'expertises, avec des succès avérés en matière de mesures et de capacités analytiques.

"GfK a opéré avec succès une transformation numérique vers une croissance rentable et durable au cours des dernières années. Unir nos forces avec NielsenIQ est maintenant la prochaine étape logique pour nous et soutiendra la prochaine étape du développement de notre entreprise ", déclare Lars Nordmark, Directeur Financier et CEO par intérim de GfK. "Le regroupement avec NielsenIQ nous permettra de donner à nos clients les moyens de prendre des décisions toujours plus éclairées au sein de leurs organisations à une échelle véritablement mondiale et d'accélérer nos efforts en matière d'innovation. Ce qui nous permettra d'exploiter de nouvelles et significatives opportunités de croissance."

Actionnariat

Avec cette transaction, Advent International deviendra l'actionnaire majoritaire de la société ainsi combinée. Advent International a acquis NielsenIQ dans le cadre d'une transaction conclue en 2021.

"Nous ne pouvons que constater le formidable potentiel que représentent les marques fortes et les plateformes de pointe de ces deux entreprises", déclare Chris Egan, Managing Partner chez Advent. "Compte tenu des capacités et des ressources du futur nouvel ensemble, nous sommes confiants dans notre capacité à construire un véritable leader mondial des données consommateurs et distributeurs. En nous appuyant sur notre empreinte mondiale et notre force opérationnelle, nous visons à faire évoluer l'entreprise et à la faire progresser tant sur les marchés établis que dans les pays émergents."

Depuis le spin-off entre GfK et NIM en 1984, NIM est resté l'actionnaire majoritaire de GfK et restera l'un des principaux actionnaires de la nouvelle société combinée. Grâce à cette transaction, NIM sera en mesure de poursuivre et d'accélérer son développement pour s'imposer comme un institut de recherche international de premier plan.

"GfK et NielsenIQ, deux acteurs majeurs des études de marché, représentent à eux deux près de 200 ans d'expérience. Nous considérons la combinaison de leurs forces complémentaires comme une opportunité unique, créant de nouvelles opportunités commerciales particulièrement excitantes pour les deux parties. La combinaison des deux entités se réalise donc dans le plus grand intérêt de leurs employés, de leurs clients et de leurs partenaires distributeurs", déclare Manfred Scheske, président de NIM. Il poursuit : "Etant actionnaire significatif de cette nouvelle entreprise, NIM sera en mesure de poursuivre son développement en tant qu'institut de recherche international de premier plan, de remplir son objectif principal, tel que défini par les statuts de l'association, et d'être à la hauteur des ambitions de ses fondateurs."

Aux côtés de NIM, KKR restera engagé dans la société combinée en tant qu'actionnaire minoritaire. La société internationale d'investissement a privatisé GfK aux côtés de NIM en 2017 pour soutenir la transformation stratégique de GfK et ouvrir la voie à une croissance durable. En étroite collaboration avec l'équipe de direction de l'entreprise, NIM et KKR ont soutenu l'entreprise dans une transformation complète, en recentrant son portefeuille et en mettant en place une offre d'analyse prédictive de haut vol et en accélérant sa croissance organique de manière rentable.

"GfK est beaucoup plus solide aujourd'hui qu'il y a cinq ans, et les résultats 2021 témoignent des efforts et de la volonté de GfK de poursuivre son parcours pour devenir une société intégrée de données, d'analyse et de conseil offrant un service supérieur à ses clients. Nous sommes convaincus que le rapprochement de GfK et de NielsenIQ est une combinaison qui permet à GfK de se transformer et de poursuivre sa trajectoire de croissance et d'innovation à un rythme encore plus rapide", déclare Philipp Freise, Partner and Co-Head of European Private Equity chez KKR.

Approbations

La transaction devrait être conclue ultérieurement cette année ou en début d'année prochaine, sous réserve de satisfaire aux conditions de clôture habituelles. Jusqu'à la clôture, NielsenIQ et GfK resteront des sociétés indépendantes, concentrées sur leurs stratégies et plans de croissance actuels.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ, entreprise globale de services et d'informations, fournit le meilleur suivi des consommateurs et du commerce à travers le globe, grâce à la compréhension la plus connectée, la plus complète et la plus actionnable d'un consommateur omnicanal et en pleine mutation. NielsenIQ est non seulement la référence pour les industries que nous couvrons, mais préfigure aussi le prochain siècle de mesure de la consommation et de la distribution. Nos données, nos insights connectés et nos prévisions modélisées optimisent les performances des enseignes et entreprises des PGC, les rapprochant au plus près des communautés qu'elles desservent et contribuant à leur croissance.

NielsenIQ, société du portefeuille d'Advent International, est présente dans plus de 90 pays, couvrant plus de 90% de la population mondiale. Pour plus d'informations, merci de visiter Nielseniq.com.

À propos de GfK

GfK. Growth from Knowledge.

Depuis plus de 85 ans, GfK a gagné la confiance de ses clients dans le monde entier en résolvant des problématiques business cruciales pour leurs prises de décision relatives aux consommateurs, aux marchés, aux marques et aux médias. Les données et insights robustes de l'entreprise, associés à des capacités d'IA avancées, ont redessiné l'accès en temps réel à des recommandations exploitables qui stimulent le marketing, les ventes et l'efficacité organisationnelle de nos clients et partenaires. C'est ainsi que GfK promet et délivre "la Croissance par la Connaissance" ("Growth for Knowledge").

Pour plus de détails :

Site web : https://www.gfk.com/fr/home

LinkedIn : GfK LinkedIn

À propos de Advent International

Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs en private equity les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 390 investissements en private equity à travers 41 pays, et au 31 décembre 2021, elle avait 88 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée de plus de 265 professionnels de l'investissement en private equity en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur des investissements dans cinq secteurs clés, à savoir les services commerciaux et financiers, les soins de santé, l'industrie, la distribution, la consommation et les loisirs, ainsi que la technologie. Depuis plus de 35 ans, Advent se consacre à l'investissement international et s'engage à collaborer avec les équipes de direction afin d'assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des sociétés de son portefeuille.

Pour plus de détails :

Site web : www.adventinternational.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/advent-international

À propos de the Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM)

Le Nuremberg Institute for Market Decisions est un institut à but non lucratif pour la recherche sur les décisions des consommateurs et du marché. Au croisement entre la science et la pratique, le NIM génère des insights nouveaux et pertinents qui aident à améliorer la prise de décision et à mieux comprendre les impacts. Le NIM examine comment les décisions des consommateurs et des décideurs d'entreprise évoluent face aux nouvelles tendances, aux technologies et aux changements sociopolitiques.

Le Nuremberg Institute for Market Decisions est le fondateur et l'actionnaire principal de GfK SE.

Pour plus de détails, merci de consulter https://www.nim.org/en.

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions de marchés des capitaux et d'assurance. KKR vise à générer des retours sur investissement attractifs en suivant une approche d'investissement patiente et disciplinée, en employant des collaborateurs de niveau international et en soutenant la croissance des sociétés de son portefeuille et celle des communautés. KKR sponsorise des fonds d'investissement qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la gestion de Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés et de ses filiales d'assurance.

Pour davantage d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), merci de visiter le site web de KKR www.kkr.com et le compte Twitter @KKR_Co.

Consultants financiers et conseils juridiques

J.P. Morgan Securities LLC et HSBC Securities interviennent en tant que conseils financiers d'Advent International et de Nielsen Consumer LLC, et Ropes & Gray LLP et Weil Gotshal & Manges LLC et Squire Patton Boggs font office de conseils juridiques.

Goldman Sachs Bank Europe SE agit en tant que conseil financier de KKR et du Nuremberg Institute for Market Decisions. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB sont les conseils juridiques de KKR.

Rothschild & Co est le conseil financier du Nuremberg Institute for Market Decisions. Fieldfisher et Baker & Hostetler LLP sont les conseils juridiques du Nuremberg Institute for Market Decisions. White & Case LLP est le conseil juridique de GfK SE.

Communiqué envoyé le 1 juillet 2022 à 07:05 et diffusé par :