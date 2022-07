Era of Conquest





Open World SLG Era of Conquest

La pré-inscription au serveur de test est ouverte !

GUANGZHOU, China, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Era of Conquest est construit avec une grande concentration par le meilleur Studio de 4399. Sur la base du gameplay classique de SLG, il intègre des stratégies innovantes telles que la marche libre et le combat à la première vue d'ennemis, qui vous présente fortement le véritable champ de bataille et vous apporte une expérience de guerre extraodinaire que vous n'avez jamais eu auparavant !

À partir de la mi-juillet, la pré-inscription du serveur de test est officiellement lancée ! Venez à Era of Conquest, rassemblez des héros légendaires de différents temps et espaces, faites l'expérience d'une véritable guerre mondiale sur le point d'éclater et battez-vous pour le seul trône

[Era of Conquest] La préinscription au serveur de test commence !

Tous les joueurs qui participent à la pré-inscription recevront des riches cadeaux! Avant que les troupes et les chevaux ne soient déplacés, la nourriture et l'herbe iront en premier - prenez rendez-vous pour l'expérience de première main et découvrez les règles du serveur de test !

Invitation au serveur de test

Le serveur précoce débute mi-juillet 2022 et les plateformes disponibles sont Android et PC. Prenez rendez-vous et inscrivez-vous sur Google Play et PC, puis téléchargez le jeu pour en faire l'expérience dès l'ouverture du premier serveur !

Les régions disponibles sont les suivantes : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Philippines, Portugal, Brésil, Indonésie, Koweït, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Allemagne, Hongrie, Autriche, Suisse, Luxembourg, France, Belgique, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong.

En cas de paiement anticipé, les données ne sont pas effacées et le montant de la recharge est remboursé à 100% sur le serveur officiel !

Détails du serveur de test

Mon Seigneurs, veuillez lire attentivement les règles pertinentes du serveur de test Maintenant, vous vous précipitez pour rassembler des amies pour prendre rendez-vous et vous inscrire ensemble, unir vos forces pour créer une nouvelle civilisation, et commencer un voyage de conquête qui n'appartient qu'à vous !

Combattre pour l'hégémonie - bataille décisive multi-civilisation, la conquête est plus qu'une guerre sans fin!

Vouée à l'échec sans recharge ? Venez à [ Era of Conquest], utilisez des tactiques classiques telles que sonner à l'est pour attaquer l'ouest, encercler un point d'appui pour anéantir les renforts ennemis envoyés à son secours, etc.

Monde ouvert - Victoire à des milliers kilomètres

Monde ouvert mêlant RTS et bac à sable, la carte est si vaste qu'elle bouleverse votre perception des jeux de stratégie ! les terres,les rivières,les héros et les beautés sont tous à votre portée !

Exploration libre - percez le brouillard et débloquez des indices pour faire revivre l'empire

Sous le brouillard de la prochaine grille, est-ce un rebelle, un trésor ou un indice de complot ? Sous la grande carte de 120km*120km, il y a de riches fragments d'intrigue, des voleurs et des rebelles cachés, et des trésors rares perdus...

Pour plus d'informations de Era of Conquest, veuillez prêter une attention particulière au site officiel de la communauté de Era of Conquest!

- Lien vers la page de réservation préalable du serveur?https://eoc-ebd.4399game.com

- Site officiel?https://eoc.4399game.com/

- Commnunauté officiel?https://www.facebook.com/EraofConquestFR

