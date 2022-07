/R E P R I S E -- AVIS - Québec solidaire sur le terrain pour le 1er juillet/





MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que plusieurs élus de Québec solidaire participeront à des activités entourant le jour du déménagement (1er juillet) dans le contexte de la crise du logement qui frappe le Québec.

Veuillez prendre note que les députés seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

Jeudi 30 juin

Gabriel Nadeau-Dubois

16h - Rencontre de citoyennes et de citoyens au Métro Longueuil

Vendredi 1er juillet

Andrés Fontecilla

10h - Tournée de la circonscription de Laurier-Dorion à vélo pour rencontrer les nouveaux locataires et saluer ceux qui quittent

Alexandre Leduc

10h - Distribution de limonade aux nouveaux locataires dans Hochelaga-Maisonneuve

Gabriel Nadeau-Dubois

10h30 - Rencontre de citoyennes et de citoyens au Métro Cadillac

14h - Rencontre de citoyennes et de citoyens au Parc George-Étienne-Cartier

15h - Rencontre de citoyennes et de citoyens au Métro Verdun

Vincent Marissal

17h30 - Rencontre de citoyennes et de citoyens au Parc Jean-Duceppe avec GND

