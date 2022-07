MARATHON DU MONT-BLANC, PLUS DE 2 000 COUREURS SUR LES PENTES DU PLUS HAUT SOMMET D'EUROPE





26 JUIN 2022, Départ 7h30, 42 KM, 2 540 M D+ CHAMONIX, FRANCE

ANNECY, France, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- C'est dans le coeur de Chamonix, capitale européenne de l'alpinisme, au pied du mont Blanc, que se sont élancés, le dimanche 26 juin, 2 000 valeureux traileurs, sur les sentiers du Marathon du Mont-Blanc, 2e manche de la Golden Trail World Series.

Chamonix, capitale du trail

Le speaker l'annonçait avant le départ : la ville de Chamonix-Mont-Blanc, est davantage prisée pour ses activités estivales que pour sa saison hivernale. Et quand on regarde le terrain de jeu qui s'offrait aux 2 000 participants du Marathon du Mont-Blanc 2022 on comprend pourquoi. Une vallée bouillonnante vibrant aux rythmes des traileurs, des montagnes sublimes avec en point culminant le majestueux mont Blanc, des sentiers en balcon permettant de profiter de ces panoramas magnifiques, il y avait déjà de quoi saliver. Et pour en rajouter, pour la première fois cette année, la seconde manche de la Golden Trail World Series proposait à la fois un départ et une arrivée au coeur même de Chamonix pour un frisson garanti. Le public ne s'est d'ailleurs pas trompé le 26 juin puisqu'ils étaient plusieurs dizaines de milliers de spectateurs à être venus supportés tous ces traileurs, que ce soit au départ ou à l'arrivée à Chamonix, mais aussi directement sur la Fan Zone installée au kilomètre 13 au passage de Le Tour.

Des vainqueurs inédits

En haut du palmarès de ce Marathon du Mont-Blanc 2022, on retrouve deux vainqueurs complètement inédits, puisque c'est Jonathan Albon (Team The North Face, Grande-Bretagne) qui l'emporte chez les hommes, alors que Sara Alonso (Team Salomon, Espagne) a confirmé sa grande forme en remportant la course après sa troisième place à Zegama en mai. À noter aussi la présence de coureurs africains sur cette deuxième manche de la Golden Trail World Series. Elhousine Elazzoui (Team Pini Mountain Racing, Maroc), Robert Pkemboi Matayango (Team Sky Runners Kenya, Kenya) et Petro Mamu (Team Scarpa, Érythrée) ont en effet longtemps mené le rythme avant de craquer sur les derniers kilomètres. Ils termineront finalement respectivement 4e, 6e et 13e de la course.

Rendez-vous en Norvège

Après cette deuxième manche, la Golden Trail World Series prendra, pour la première fois, la direction de la Norvège avec la Stranda Fjord Trail Race qui aura lieu le 6 août prochain.

Résultats

Hommes

1 ? JONATHAN ALBON (GBR ? THE NORTH FACE): 03:35:20 (+200 pts)

2 ? DAVIDE MAGNINI (ITA ? SALOMON): 03:39:41 (+176 pts)

3 ? RUY UEDA (JAP ? RED BULL): 03:40:42 (+156 pts)

4 ? ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAR ? PINI MOUNTAIN RACING): 03:43:19 (+144 pts)

5 ? THIBAUT BARONIAN (FRA ? SALOMON): 03:47:27 (+136 pts)

Femmes

1 ? SARA ALONSO (ESP ? SALOMON): 04:14:49 (+200 pts)

2 ? CAITLIN FIELDER (NZL ? SALOMON): 04:20:21 (+ 176 pts)

3 ? DANI MORENO (USA ? HOKA ONE ONE/RABBIT): 04:21:52 (+ 156 pts)

4 ? ANAÏS SABRIÉ (FRA ? TEAM SIDAS X MATRYX): 04:22:10 (+144 pts)

5 ? MARCELA VASINOVA (CZE ? SALOMON): 04:24:35 (+136 pts)

Retrouvez tous les classements du Marathon du Mont-Blanc 2022 ici :

https://mbm.livetrail.net

Retrouvez le classement général de la Golden Trail World Series 2022 ici : https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

