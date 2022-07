Lancement officiel du ZOVOO DRAGBAR R6000, le 1er module de pod jetable





Le lancement 2022 des nouveaux produits de ZOVOO a été diffusé en ligne à l'échelle mondiale le 29 juin. ZOVOO a présenté quatre nouveaux produits révolutionnaires, la technologie de noyau céramique GENE TREE Special Edition, et une performance record dans le secteur de l'atomisation électronique. Les résultats exceptionnels générés par ZOVOO ont séduit tous les participants et suscité l'intérêt de nombreux médias, partenaires et utilisateurs du monde entier!

Voici les nouveaux produits et moments marquants de l'événement:

Premier module de pod jetable, expérience de vapotage révolutionnaire

En tant que premier produit jetable de la gamme DRAG, le nouveau DRAGBAR R6000 combine une expérience de vapotage irréprochable au côté pratique des produits jetables.

Avec la texture classique en cuir de DRAG, le toucher devient plus agréable et délicat. La nouvelle fonction de réglage du flux d'air a été adoptée pour permettre d'ajuster le pod en fonction des envies spécifiques des utilisateurs.

En tant que dispositif jetable professionnel de RDL (Restricted Direct-Lung), il élimine les obstacles habituels (petit volume de nuage, homogénéité élevée et faible jouabilité), répond pleinement aux attentes de l'utilisateur de RDL, et procure une expérience inoubliable.

Le DRAGBAR R6000 a une puissance de sortie maximale de 18W et une capacité d'e-liquide extra large de 18ml. Il est le roi des produits jetables en termes de performance de nuage, loin devant les pods jetables traditionnels.

Abaisser les barrières techniques pour ouvrir l'ère des noyaux céramiques ultra fins

ZOVOO propose le produit jetable à noyau céramique le plus léger et fin du marché, le DRAGBAR Z700 GT, qui est doté de la toute dernière technologie de noyau céramique pour recréer une nouvelle expérience légère et subtile.

En tant que nouveau noyau céramique nano-microcristallin développé par ZOVOO, GENE TREE Special Edition est la première technologie brevetée de noyau céramique "sans poudre" du secteur. Grâce à sa structure à micro trous multicouche et son processus spécial, GENE TREE Special Edition garantit une maîtrise totale de l'e-liquide, un vapotage silencieux et une expérience qui ne brûle pas les lèvres. Le pod trouve l'équilibre parfait entre niveau élevé de réduction et douceur des arômes.

Avec une efficience élevée de conversion énergétique, GENE TREE Special Edition permet une transcendance absolue, notamment avec une très faible consommation énergétique, une très longue autonomie de batterie et un nombre accru de bouffées. Le DRAGBAR Z700 GT est en tout point énergétiquement performant pour des expériences optimisées.

Une innovation technologique qui façonne les tendances du marché jetable

ZOVOO applique une innovation technologique continue, crée les nouvelles tendances du marché jetable avec des choix de produits plus diversifiés, et atteint de nouveaux sommets dans le domaine de l'atomisation électronique.

Avec jusqu'à 8 000 bouffées, le DRAGBAR F8000 perpétue le design en cuir classique de la gamme DRAG, adopte le système d'ajustement du flux d'air infini et assure une performance identique à celle des bobines Mesh. Cette combinaison entre fun et performance est synonyme d'une expérience plus longue.

ZOVOO lance également la nouvelle série de produits tendance VINCIBAR. Élégant et agréable, le VINCIBAR F2500 adopte la texture Kevlar et une esthétique légère et ombragée. Avec jusqu'à 2 500 bouffées, 15 arômes et une bobine Mesh, le VINCIBAR F2500 propose non seulement une excellente expérience sensorielle, mais aussi une explosion unique de saveurs.

Société axée sur l'utilisateur, ZOVOO reçoit un écho très positif du secteur depuis son introduction en bourse fin 2021. ZOVOO est aujourd'hui reconnu et accepté par les consommateurs du monde entier. Nous pensons que ce lancement en ligne sera un nouveau point de départ. ZOVOO lancera à l'avenir des produits plus intelligents et révolutionnaires pour fournir une expérience de vapotage optimisée aux utilisateurs mondiaux!

