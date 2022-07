Doktorabc.com, une plateforme de télésanté, se lance en France, offrant des services de consultation en ligne et des ordonnances pour les maux les plus secrets des patients





BOLTON, UK, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- DoktorABC, une plateforme de télésanté qui met en relation des patients avec des médecins pour des consultations et des ordonnances délivrées en ligne, est en cours de lancement en France . La plateforme facilite les traitements personnalisés pour la santé des femmes et des hommes, les questions de santé sexuelle, la santé générale ainsi que les problèmes capillaires et de peau. Le site propose des consultations médicales entièrement en ligne et digitalisées. Le processus se déroulant en ligne permet aux clients de se faire prescrire des traitements médicaux abordables, accessibles, personnalisés et rapides.

Propriété de Helfy, DoktorABC a permis des centaines de milliers de consultations depuis son lancement en 2017. L'arrivée de la plateforme sur le marché français est une nouvelle étape de son expansion européenne : connaissant un franc succès en Allemagne , elle a également fait ses débuts au Royaume-Uni et la Suède devrait être la prochaine étape dans le courant de l'année.

DoktorABC propose une consultation médicale en ligne via un formulaire d'admission évalué par des médecins exclusivement agréés par l'UE. Sous réserve d'une évaluation médicale fiable et rigoureuse, les clients obtiennent une ordonnance légale en ligne, valable dans toutes les pharmacies françaises. Le diagnostic en ligne, sous forme de questionnaire, permet aux clients de bénéficier d'un service rapide et discret, évitant ainsi les tracas et la gêne des rendez-vous chez le médecin. Les résultats et diagnostics sont disponibles rapidement : remplir le questionnaire ne prend généralement que quelques minutes et, pendant les heures de bureau, les ordonnances peuvent être délivrées et permettre de récupérer vos médicaments dans n'importe quelle pharmacie en moins d'une heure.

La télémédecine et la santé numérique sont encore relativement méconnues sur le marché français. Selon les enquêtes, si les Français sont prêts à accéder aux services de santé par voie numérique, la consultation médicale en ligne reste un service largement inexploité sur le deuxième marché d'Europe. « La grande majorité des patients préfèrent l'accès en ligne aux services de santé à l'interaction en personne, explique Stav Gal, PDG et cofondateur de Helfy. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est lié aux soins personnels. Notre mission est de transformer et de bouleverser l'expérience des services de soins de santé afin que chacun puisse accéder à des traitements spécialisés qui améliorent les conditions de vie, et ce, avec rapidité, simplicité, facilité et surtout confort. »

Le marché mondial de la santé numérique est colossal; il était évalué à environ 176 milliards de dollars en 2021. « Il s'agit d'une industrie révolutionnaire qui présente une opportunité particulièrement lucrative, a déclaré Gilad Tisona, président de Helfy. La pandémie a accéléré le marché de la santé numérique, qui devrait connaître un taux de croissance annuel se situant autour des 28 % jusqu'en 2030. Le public est prêt à recevoir des soins de santé par voie numérique. DoktorABC ne fait pas que répondre à cette demande, il vient révolutionner la télémédecine en rendant la santé et le bien-être au quotidien simples et accessibles à tous. »

Alors que l'entreprise étend sa portée mondiale, elle prévoit également d'enrichir son offre avec une approche à 360 degrés du bien-être. « Aucune infection ne vient seule, a expliqué M. Gal. Par exemple, un client qui souffre d'acné peut également ressentir du stress ou de l'anxiété, ou peut-être d'un régime alimentaire inadapté. Nous aspirons à offrir l'ensemble du spectre des soins pertinents qui peuvent être administrés en ligne afin que les gens vivent pleinement et mieux leur vie, en se sentant en bonne santé ainsi que forts, aussi bien physiquement que mentalement."

