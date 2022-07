Inauguration du Théâtre de Verdure - La tradition des spectacles en plein air reprend vie au parc La Fontaine





MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, en présence de près de 2 000 citoyen·nes, artistes et ami·es que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée par le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, et la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, ont ouvert officiellement le tout nouveau Théâtre de Verdure, au coeur du parc La Fontaine. Les spectateurs rassemblés en ce lieu complètement métamorphosé, en parfaite harmonie avec la nature, ont pu assister au spectacle d'ouverture des Ballets Jazz Montréal.

C'est avec émotion que les Ballets Jazz Montréal, qui célèbrent leur 50e anniversaire cette année, ont foulé les planches du tout nouveau Théâtre de Verdure. La compagnie a présenté des extraits de son nouveau programme triple, Essence.

Des moments à ne pas manquer

Du 29 juin au 26 août, le grand théâtre du parc La Fontaine offrira aux Montréalais·es, aux visiteurs et aux touristes des aménagements urbains accueillants et verdoyants, ainsi qu'une programmation culturelle foisonnante pour faire de nos soirées d'été des moments inoubliables. Plus d'une trentaine de spectacles de musique, de danse, de cinéma et de cirque seront offerts gratuitement ; entrée libre, premier arrivé, premier servi! Retrouvez la programmation complète du Théâtre de Verdure en ligne !

Un projet rassembleur pour Montréal

Le Théâtre de Verdure résulte d'une importante démarche de planification qui modernise et pérennise un des plus grands espaces de diffusion culturelle en plein air de la ville.

« Quelle fierté de dévoiler aux Montréalaises et aux Montréalais le Théâtre de Verdure. Enfin, nous pouvons nous réapproprier cet emblème du parc La Fontaine, qui fait honneur à Montréal, métropole culturelle et ville UNESCO de design. Le Théâtre de Verdure contribue à démocratiser l'accès à la culture et témoigne de notre volonté de réaliser des projets respectueux de la nature et du patrimoine. Je félicite toutes les équipes pour leur audace et leur créativité, qui a pour résultat un équipement exceptionnel qui profitera autant aux citoyen·nes qu'aux visiteurs », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le projet de réaménagement du Théâtre s'inscrit dans le Plan directeur du Parc La Fontaine. Comme lieu phare, significatif et fondateur du parc, la livraison du Théâtre marque le début d'une cure de jouvence que nous attendions. C'était un projet complexe et nous avons toujours nourri l'ambition qu'il soit structurant pour la suite des réaménagements prévus au Plan directeur. Tout au long du processus, nous nous sommes assurés que le projet soit respectueux du lieu et qu'il encadre ce précieux équipement culturel montréalais. Le nouveau Théâtre de Verdure reflète l'identité et les valeurs patrimoniales du lieu », a ajouté le maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Une fenêtre ouverte sur le parc

Le Théâtre de Verdure fait le pont entre la nature et la culture. La mise en scène du paysage appuie celle de la représentation scénique, tout en démocratisant l'accès à la culture.

-----

Pour plus d'informations : https://montreal.ca/lieux/theatre-de-verdure

Suivez Le Théâtre de Verdure sur Facebook

Suivez les Maisons de la culture sur Facebook

-----

À propos du Théâtre de Verdure

Depuis son inauguration en 1956 en plein coeur du parc La Fontaine, le Théâtre de Verdure de la Ville de Montréal offre un programme en plein air riche, diversifié et entièrement gratuit. Des spectacles de danse, de cirque, de musique et des soirées cinéma auront lieu du 29 juin au 26 août, du mercredi au samedi, sans billetterie, fidèle au principe du « premier arrivé, premier servi».

Téléchargez les photos du spectacle d'ouverture: cliquez ici

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 22:53 et diffusé par :