Absen atteint une étape historique en signant 1000 partenaires de distribution mondiaux





SHENZHEN, Chine, 1 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Absen, fabricant mondial de solutions LED, a annoncé qu'une étape historique avait été franchie. Le plan d'expansion du réseau de partenariat mondial d'Absen a été un succès et a atteint la barre des 1000 partenaires de distribution. Le précieux réseau de partenaires est une clé de voûte de l'architecture mondiale d'Absen, et le succès de la campagne de recrutement renforce la position de leader de la société en tant que spécialiste des innovations et technologies LED et soutient la croissance du marché.

Le marché des écrans LED continue de connaître une croissance exponentielle. La technologie d'affichage LED s'est imposée comme la solution privilégiée dans toutes les applications, détrônant des technologies alternatives autrefois bien établies, comme la projection. La croissance est stimulée par des développements technologiques innovants tels que la technologie actuelle des Micro et Mini-LED. À mesure que les Micro et Mini-LED se répandent, les nouvelles technologies progressent et continuent de stimuler la demande dans l'industrie mondiale des LED.

L'engagement d'Absen à accroître la portée de son partenariat mondial avec l'expansion de ses canaux outre-mer, soutient directement la croissance exponentielle de l'industrie.

Absen est déjà présent dans plus de 130 régions, couvrant les marchés nationaux et étrangers avec une équipe de plus de 2 000 employés et représentants qui sont responsables de la réalisation de plus de 50 000 projets à ce jour.

Dès les débuts de la Société en 2001, Absen a commencé à construire son réseau. Avec deux décennies dans l'industrie des LED, Absen possède un ensemble impressionnant de partenariats mondiaux établis et s'engage à travailler aux côtés d'entreprises ayant une idéologie, une vision et un dynamisme similaires aux siens.

La politique de canal d'Absen repose sur un environnement de coopération sain et efficace, la rentabilité, la qualité et le service, ainsi que l'engagement et la capacité de penser globalement tout en agissant localement.

Laura Luo, responsable des marchés mondiaux d'Absen, a déclaré : « Les entreprises choisissent de rejoindre Absen en tant que partenaires privilégiés en raison de la réputation de la marque, de l'organisation, de la qualité des produits et de la politique de distribution, entre autres. »

« En retour, nous avons cherché et trouvé des partenaires qui partagent les idéologies commerciales qui nous tiennent à coeur en tant que Société. Soutenir la croissance de manière durable sera un effort collectif que nous nous engageons à poursuivre avec nos nouveaux partenaires. »

La durabilité est l'une des valeurs fondamentales, avec l'honnêteté, la gratitude et la responsabilité, à laquelle Absen attribue ses deux décennies de succès en tant que leader du marché. Au cours des cinq dernières années, Absen a fait d'énormes progrès dans ses engagements en matière de durabilité et d'économie d'énergie, réduisant les émissions de carbone d'environ 700 000 tonnes au cours de cette période.

En regardant vers l'avenir, les nouveaux partenaires de grande envergure seront formés, guidés et soutenus par les connaissances étendues de l'équipe d'Absen dans un environnement de confiance, et profiteront pleinement des opportunités que la LED présente sur le marché mondial.

Entre-temps, la capacité d'Absen à entretenir de nouveaux partenariats se poursuit. Le fabricant de LED s'engage à développer son réseau mondial afin que sa passion pour l'innovation durable dans le domaine des LED puisse être appréciée dans le monde entier par des entreprises d'intégration de LED partageant les mêmes idées et, finalement, par les utilisateurs finaux eux-mêmes.

Absen souhaite la bienvenue à de nouveaux partenaires de canal précieux, maintenant et à l'avenir.

