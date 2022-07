CanariaBio annonce avoir franchi l'étape importante du recrutement de 50 % des patients dans son étude clinique de phase III FLORA-5 sur son produit phare, l'orégovomab, destiné au traitement en première ligne du cancer avancé de l'ovaire





SÉOUL, Corée du Sud, 1 juillet 2022 /PRNewswire/ -- CanariaBio Inc. (qui développe ses actifs biotechnologiques par l'intermédiaire de ses filiales, MH C&C et OncoQuest Pharma US Inc.) a annoncé aujourd'hui avoir atteint 50 % de l'objectif de recrutement de 602 patients pour son étude clinique pivot de phase III de son produit phare, l'orégovomab, en association avec une chimiothérapie standard (carboplatine et paclitaxel) pour le traitement en première ligne des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé.

Cet essai multinational en double aveugle et contrôlé par placebo (FLORA-5, GOG-3035, NCT04498117) recrute actuellement des patients dans plus de 137 centres en Argentine, en Belgique, au Brésil, au Canada, au Chili, en République tchèque, en Hongrie, en Italie, en Corée, au Mexique, en Pologne, en Espagne, à Taïwan et aux États-Unis ; des sites supplémentaires en Inde et en Roumanie sont en cours d'activation. Cette étude cherche à confirmer les observations de Brewer et al (Gynecology Oncology 2020 156:523-529) qui ont démontré que l'orégovomab en association avec le carboplatine et le paclitaxel a amélioré la survie sans progression et la survie globale par rapport à la chimiothérapie, ce qui était statistiquement et cliniquement significatif en l'absence de toxicité supplémentaire.

En ce qui concerne cette étude de phase III qui est actuellement en cours, la dernière réunion de l'Independent Data Safety Monitoring Board (IDSMB) qui s'est tenue en mars 2022 n'a identifié aucun problème de sécurité et l'IDSMB a recommandé de poursuivre l'étude sans modifications.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante, qui témoigne du travail acharné de tous nos chercheurs, de la direction du GOG, des membres de l'équipe et des collaborateurs, et nous sommes reconnaissants envers les patients qui ont participé à l'étude », a déclaré le Dr Sunil Gupta MBBS, FRCPC, directeur médical d'OncoQuest Pharma US, Inc. (une filiale de CanariaBio Inc.). « Nous restons sur la bonne voie en ce qui concerne le recrutement prévu, et nous sommes enthousiasmés par les avantages potentiels que notre médicament peut apporter aux patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. »

À propos de l'orégovomab.

L'orégovomab est une IgG murine contre le CA 125. L'immunité indirecte avec l'orégovomab interagit avec les propriétés de modulation immunitaire du paclitaxel et du carboplatine perfusés, entraînant un bénéfice clinique synergique, tel qu'observé dans un essai de phase 2. Dans un essai clinique randomisé de phase 2 portant sur 97 patients, le traitement par l'orégovomab en association avec la chimiothérapie avait démontré un résultat hautement significatif sur le plan statistique et clinique, tant pour la survie sans progression que pour la survie globale, par rapport à la chimiothérapie standard (carboplatine et paclitaxel). Le risque de progression et de décès a été réduit de plus de 50 % par rapport au bras de contrôle, et les données de sécurité ont montré que l'orégovomab n'a pas ajouté de toxicité supplémentaire au régime de chimiothérapie. Les résultats cliniques et translationnels ont été publiés dans Gynecology Oncology 2020 156:523-529) et Cancer Immunology and Immunotherapy 2020 69: 383-397, respectivement. Pour en savoir plus, visitez www.FLORA-5.com.

À propos de CanariaBio Inc.

CanariaBio Inc. est une société biopharmaceutique coréenne axée sur le développement et la commercialisation d'immunothérapies pour le cancer. La plateforme technologique de CanariaBio comprend un portefeuille d'immunoglobulines monoclonales spécifiques d'antigènes tumoraux ciblant CA-125, MUC1, PSA et Her2/neu. La société explore le potentiel thérapeutique de ces anticorps en tant qu'immuniseurs indirects en association avec d'autres médicaments ou combinaisons de médicaments modulateurs du système immunitaire afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « peut », « devrait », « potentiel », « continue », « s'attend », « prévoit », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » et des expressions similaires. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les hypothèses de la direction à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses actuelles par rapport à celles qui sont énoncées ou impliquées dans les déclarations prospectives. Les informations contenues dans ce communiqué sont fournies uniquement à la date de ce communiqué et la société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Contact : M. Mike Na, PDG, CanariaBio Inc., E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850939/CanariaBio_CanariaBio_Announces_Milestone_achievement_of_50__pat.jpg

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 22:14 et diffusé par :