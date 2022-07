Bahamasair relance son service sans escale d'Orlando à l'île de Grand Bahama





Les résidents d'Orlando profiteront de vols hebdomadaires à destination de Freeport

NASSAU, Bahamas, 30 juin 2022 /CNW/ - À compter du jeudi 30 juin 2022, Bahamasair relancera un vol hebdomadaire sans escale entre l'aéroport international d'Orlando (MCO) en Floride et l'aéroport international Grand Bahama (FPO) à Freeport, aux Bahamas. Les voyageurs peuvent réserver ces vols dès maintenant et commencer à planifier leur aventure dans la deuxième plus grande ville des Bahamas.

Les vols hebdomadaires sans escale de Bahamasair au départ d'Orlando seront assurés tous les lundis et jeudis du 30 juin au 10 septembre. Les tarifs de lancement commencent à partir de 297 $ pour un aller-retour.

« Les voyages reviennent en force cet été, et nous sommes prêts. Nous rendons les voyages des habitants de la Floride plus faciles que jamais avec davantage de services sans escale vers les Bahamas, a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, de l'Investissement et de l'Aviation. La Floride reste un marché prioritaire pour les Bahamas, et nous sommes ravis d'élargir notre offre de vols au départ de cet État avec ces options hebdomadaires sans escale au départ d'Orlando sur Bahamasair. »

Il existe des activités pour tous les types de voyageurs sur l'ensemble de l'île de Grand Bahama , ainsi que de nouveaux aménagements.

Parc national Lucayan - Le parc national Lucayan est le deuxième parc le plus visité aux Bahamas . Ce parc de 40 hectares abrite l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines répertoriés au monde, ainsi que de magnifiques forêts de pins, des criques de mangrove, des récifs coralliens et la plage de Gold Rock, célèbre dans le monde entier.

Pour ceux et celles qui envisagent des escapades hivernales, les vols sans escale entre Orlando et l'île de Grand Bahama seront à nouveau disponibles du 17 novembre 2022 au 12 janvier 2023 et peuvent être réservés dès maintenant. Les personnes qui sont prêtes à faire leurs bagages peuvent réserver un vol dès aujourd'hui sur Bahamasair.com . ??

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com ou sur Facebook , YouTube ou Instagram .

