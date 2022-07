SES confie le poste de directeur juridique à Kyle Pilkington





SES AI Corporation (NYSE: SES), un leader mondial en matière de conception et de fabrication de batteries rechargeables lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques (VE) et d'autres applications, annonce aujourd'hui la nomination de Kyle Pilkington au poste de directeur juridique, avec effet au 1er juillet 2022. M. Pilkington, jusqu'alors vice-président chargé des affaires juridiques, est basé aux États-Unis et remplace Joanne Ban au sein du comité de direction de la société. Joanne Ban quitte son poste pour des raisons de santé mais continuera à servir SES en tant que conseillère du PDG.

Qichao Hu, fondateur et PDG de SES : "Je suis ravi d'accueillir Kyle au sein du comité de direction de SES. Son expérience internationale est considérable, notamment dans le domaine de la législation sur les valeurs mobilières et de la supervision efficace des questions juridiques, de gouvernance et de réglementation. Il jouera un rôle déterminant à mes côtés, aux côtés de notre Conseil d'administration et du reste de notre équipe, au moment où nous poursuivons la croissance et le renforcement de l'entreprise. Nous tenons également à remercier Joanne pour ses innombrables contributions au cours des dernières années et lui souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu'une excellente santé."

M. Pilkington jouit de solides compétences en matière de conseil aux entreprises publiques et privées aux États-Unis et à l'étranger en matière de transactions et d'autres questions d'entreprise. Avant de rejoindre SES, M. Pilkington était directeur juridique adjoint chez International Game Technology, chargé des questions relatives aux titres et à la gouvernance d'entreprise. Avant cela, M. Pilkington a travaillé pendant 14 ans dans le secteur privé pour les cabinets Gibson, Dunn & Crutcher, Baker McKenzie et Sullivan & Cromwell à New York, Sydney et Singapour, et il s'est spécialisé dans les transactions transfrontalières, le droit des valeurs mobilières et les transactions sur les marchés des capitaux. M. Pilkington est titulaire d'un J.D. de l'Université de Chicago et d'une licence en économie du Middlebury College.

À propos de SES

SES est un chef de file mondial du développement et de la production de batteries rechargeables au lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques (VE) et d'autres applications. Créé en 2012, SES est un fabricant de batteries au lithium-métal intégrées avec de solides capacités en matériaux, éléments, modules, algorithmes de sécurité optimisés par l'IA et recyclage. Anciennement SolidEnergy Systems, SES est basé à Boston et dispose d'opérations à Singapour, Shanghai et Séoul. Pour de plus amples renseignements sur SES, rendez-vous sur : ses.ai/investors/

SES peut utiliser son site web comme canal de distribution d'informations d'entreprise. Des informations financières et autres informations importantes relatives à SES sont régulièrement publiées sur le site web de la Société à l'adresse www.ses.ai. Les investisseurs sont dès lors invités à suivre ce canal, en plus des communiqués de presse de SES, des dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des téléconférences et webdiffusions au public.

