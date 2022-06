IBS Intelligence reconnaît Temenos comme logiciel bancaire le plus vendu dans six catégories, devenant ainsi le fournisseur de technologies le plus primé





Temenos (SIX: TEMN) a été reconnu comme principale plateforme ouverte du marché des services bancaires composables dans l'IBS Intelligence Sales League Table (SLT). IBSi a reconnu Temenos comme leader de six catégories, plus que tout autre fournisseur de technologies, y compris les services et canaux bancaires numériques, les systèmes bancaires centraux et les paiements.

L'IBSi SLT 2022 a évalué les achats de systèmes réalisés par plus de 1 000 banques sur plus de 250 produits de 60 fournisseurs. Temenos a terminé:

solution de services bancaires universels - d'activités bancaires centrales la plus vendue avec 49 nouveaux contrats, conservant son leadership sur le marché avec 49% de l'ensemble des transactions du marché. Temenos était l'unique fournisseur majeur de solutions de base à accroître sa part de marché en glissement annuel

première solution de services et canaux bancaires numériques, avec la signature de 79 contrats, conservant plus de 50% de part du marché aux Amériques

première solution de systèmes de paiement destinée à la banque de détail, pour la quatrième année consécutive, avec 43 nouveaux contrats

première solution de gestion du risque avec 39 nouveaux contrats, soit le double de contrats réalisés par le fournisseur suivant

première solution de services bancaires centraux islamiques avec une croissance de 50% en glissement annuel, et 11 nouveaux contrats

premier vendeur des banques numériques, néo banques et banques disruptives avec 34 nouveaux contrats, soit quatre fois plus que le fournisseur suivant

Temenos fournit la première plateforme ouverte au monde de services bancaires composables, qui permet aux banques et établissements financiers de regrouper, tester et étendre leurs vastes capacités bancaires. La plateforme aide les banques et les établissements non bancaires à commercialiser des produits innovants afin de satisfaire la demande croissante de la part des clients, tout en réduisant le coût de leur développement. Le cadre d'extensibilité de Temenos permet à ses clients de réaliser de manière prévisible des changements à fort impact et avec un minimum d'efforts à l'aide d'outils à faible ou sans codage.

Les investissements constants de Temenos dans la R&D se reflètent dans le nombre de signatures de contrats. IBS a reconnu Temenos en tant que leader mondial, avec le nombre de contrats internationaux le plus élevé en 2021. Ces distinctions font suite aux résultats de la Forrester Global Banking Platform Deals Survey 2022, dans laquelle Temenos était l'unique vendeur à être reconnu comme vendeur de calibre mondial ("Global Power Seller"), avec plus de 50 nouveaux contrats dans plus de cinq régions.

Nikhil Gokhale, directeur de recherches chez IBS Intelligence: "L'avenir sera essentiellement basé sur un système modulaire qui laissera les banques apporter facilement les modifications nécessaires, avec une approche prêt à l'emploi, et une mise en oeuvre dans un environnement nuagique. Ceci était manifeste dans la nouvelle activité contractuelle rapportée pour les catégories traditionnelles du système de back-office au cours des deux dernières années. Le rapport SLT 2022 souligne que l'abandon, par les banques, des systèmes bancaires centraux existants conduit à opter pour des solutions au niveau local en fonction de leurs exigences, plutôt que de remplacer intégralement leurs systèmes. La nature modulable de la plateforme de Temenos répond à cette tendance dans laquelle les établissements financiers cherchent à moderniser progressivement leurs technologies.

Max Chuard, PDG de Temenos: "Nous sommes ravis d'être reconnus comme fournisseur des logiciels bancaires les plus vendus dans six catégories, plus que n'importe quel autre fournisseur de technologies, y compris les néo fournisseurs et les acteurs établis. Nous sommes fiers d'alimenter un monde de services bancaires qui créé des opportunités pour tous, et que 1,2 milliard de personnes s'appuient sur nos technologies pour leurs besoins bancaires quotidiens. Cet impact se reflète dans notre succès continu et dans la reconnaissance d'experts de l'industrie tels IBS Intelligence. Les établissements financiers ont besoin d'une plateforme ouverte qui offre la modularité, la flexibilité et la vitesse nécessaires pour répondre à un monde en pleine évolution dans lequel la transformation numérique est fondamentale. La liste Sales League Table de cette année montre encore une fois que Temenos est le partenaire technologique idéal pour les banques désireuses de transformer leur mode opératoire."

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 19:15 et diffusé par :